Игорь Акинфеев: успешным будет тот результат, который позволит выйти из группы

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:45
Джузеппе Росси подписал контракт с "Дженоа"
Джузеппе Росси подписал контракт с "Дженоа"
Вчера, 23:25
"Удинезе" на выезде разгромил "Кротоне"
"Удинезе" на выезде разгромил "Кротоне"
Вчера, 23:07
"Халл Слуцкого". Рефлексия о провале (4)
"Халл Слуцкого". Рефлексия о провале (4)
Вчера, 22:50
Геннадий Орлов: надо определиться, "Локомотив" едет на "Сапсане" или на старом паровозе (25)
Геннадий Орлов: надо определиться, "Локомотив" едет на "Сапсане" или на старом паровозе (25)
Вчера, 22:27
Жо признан лучшим игроком чемпионата Бразилии
Жо признан лучшим игроком чемпионата Бразилии
Вчера, 21:24
"Ньюкасл" интересуется Икером Касильясом
"Ньюкасл" интересуется Икером Касильясом
Вчера, 21:13
Марко Асенсио вернулся тренировкам в общей группе
Марко Асенсио вернулся тренировкам в общей группе
Вчера, 20:53
Иностранные туроператоры предложили создать к ЧМ-2018 специальные пункты для болельщиков
Иностранные туроператоры предложили создать к ЧМ-2018 специальные пункты для болельщиков
Вчера, 20:22
Франк Райкард: Месси – бог для всех (1)
Франк Райкард: Месси – бог для всех (1)
Вчера, 19:42
Поль Погба опоздал на тренировку "МЮ" перед матчем с ЦСКА (1)
Поль Погба опоздал на тренировку "МЮ" перед матчем с ЦСКА (1)
Вчера, 19:32
"Спартак" прибыл в Ливерпуль (9)
"Спартак" прибыл в Ливерпуль (9)
Вчера, 19:18
Владимир Ильин: стычка с Димитровым? В раздевалке команды многие сказали, что я поступил правильно (2)
Владимир Ильин: стычка с Димитровым? В раздевалке команды многие сказали, что я поступил правильно (2)
Вчера, 18:11
Завтра будут возобновлены продажи билетов на ЧМ-2018
Завтра будут возобновлены продажи билетов на ЧМ-2018
Вчера, 18:04
Эксплуатация арены "Санкт-Петербург" может составить от 1,3 до 2,8 млрд рублей в год (9)
Эксплуатация арены "Санкт-Петербург" может составить от 1,3 до 2,8 млрд рублей в год (9)
Вчера, 17:40
Система VAR появится в РФПЛ не раньше следующего сезона (5)
Система VAR появится в РФПЛ не раньше следующего сезона (5)
Вчера, 17:23
СМИ: Роналду получит "Золотой мяч" на Эйфелевой башне (5)
СМИ: Роналду получит "Золотой мяч" на Эйфелевой башне (5)
Вчера, 17:05
Сергей Карасев: чтобы быть успешным арбитром, надо всегда оставаться честным перед самим собой (4)
Сергей Карасев: чтобы быть успешным арбитром, надо всегда оставаться честным перед самим собой (4)
Вчера, 16:25
Кольцово планирует принять порядка 60 тыс. болельщиков во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге
Кольцово планирует принять порядка 60 тыс. болельщиков во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге
Игорь Акинфеев: успешным будет тот результат, который позволит выйти из группы
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от выездного матча Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (5 декабря) .
— Понтус Вернблум и Бибрас Натхо, к сожалению, не сыграют с "Юнайтед". Насколько это значимые потери?
— В нашей ситуации травма или дисквалификация любого игрока существенна. Но идеальные условия бывают крайне редко, и нам постоянно приходится выкручиваться из сложных ситуаций. Вот и выпадет шанс проверить нашу молодёжь в большом деле. Мы верим в ребят!
— Какой результат с "МЮ" будете считать успешным?
— Естественно, тот, который позволит нам выйти из группы.
— Наверно, главным рецептом успеха будет сверхмотивация?
— Считаю, что мотивация на каждый матч должна быть одинаково высокой. Другое дело, что в одних матчах все получается само собой, а в других победу приходится вырывать зубами. В любом случае, только полная концентрация и самоотдача поможет нам добиться успеха.
RT
— Понтус Вернблум и Бибрас Натхо, к сожалению, не сыграют с "Юнайтед". Насколько это значимые потери?
— В нашей ситуации травма или дисквалификация любого игрока существенна. Но идеальные условия бывают крайне редко, и нам постоянно приходится выкручиваться из сложных ситуаций. Вот и выпадет шанс проверить нашу молодёжь в большом деле. Мы верим в ребят!
— Какой результат с "МЮ" будете считать успешным?
— Естественно, тот, который позволит нам выйти из группы.
— Наверно, главным рецептом успеха будет сверхмотивация?
— Считаю, что мотивация на каждый матч должна быть одинаково высокой. Другое дело, что в одних матчах все получается само собой, а в других победу приходится вырывать зубами. В любом случае, только полная концентрация и самоотдача поможет нам добиться успеха.
RT
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.