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Игорь Акинфеев: успешным будет тот результат, который позволит выйти из группы

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от выездного матча Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (5 декабря) .

— Понтус Вернблум и Бибрас Натхо, к сожалению, не сыграют с "Юнайтед". Насколько это значимые потери?

— В нашей ситуации травма или дисквалификация любого игрока существенна. Но идеальные условия бывают крайне редко, и нам постоянно приходится выкручиваться из сложных ситуаций. Вот и выпадет шанс проверить нашу молодёжь в большом деле. Мы верим в ребят!

— Какой результат с "МЮ" будете считать успешным?

— Естественно, тот, который позволит нам выйти из группы.

— Наверно, главным рецептом успеха будет сверхмотивация?

— Считаю, что мотивация на каждый матч должна быть одинаково высокой. Другое дело, что в одних матчах все получается само собой, а в других победу приходится вырывать зубами. В любом случае, только полная концентрация и самоотдача поможет нам добиться успеха.

RT
Теги: Акинфеев ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 00:49
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