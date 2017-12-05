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Адриано, Глушаков и Джикия тренировались индивидуально перед игрой с "Ливерпулем"

"Спартак" провел первую тренировку в Англии перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем", сообщает официальный сайт красно-белых.

Вне общей группы занимались игроки московской команды Луис Адриано, Денис Глушаков и Георгий Джикия. О повреждениях и травмах футболистов не сообщается. В клубе надеются, что все трое присоединятся к общей группе, а также будут готовы принять участие в матче.
Теги: Адриано Глушаков Джикия Спартак Ливерпуль
Сегодня, 02:41
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