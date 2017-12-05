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Александр Бубнов: у "Спартака" будут шансы забить "Ливерпулю"

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы "Спартака" в предстоящем матче с "Ливерпулем" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Я шансы "Спартака" оцениваю выше, чем ЦСКА в последних матчах группового этапа Лиги чемпионов. "Ливерпуль" будет играть в открытый футбол. Думаю, если "Спартак" сыграет надежно в обороне, то в атаке у команды будут шансы на голы", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
Теги: Бубнов Спартак Ливерпуль
Сегодня, 03:06
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