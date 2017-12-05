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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Жоэль Матип: мы будем фаворитами в матче со "Спартаком", поскольку играем дома
Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Спартака".
"В первом матче "Спартак" до предела осложнил нам жизнь, но я все равно считаю, что мы могли выиграть в Москве. Та игра закончилась вничью, а ответный матч, полагаю, будет открытым. В домашнем матче с "Севильей" все увидели, что "Спартак" может удивить любого. Так что нам нужно будет отдать борьбе все силы. В любом случае мы будем фаворитами, поскольку играем дома. С нетерпением жду этого матча и надеюсь, что мы наберем три очка", - цитирует Матипа официальный сайт УЕФА.
"В первом матче "Спартак" до предела осложнил нам жизнь, но я все равно считаю, что мы могли выиграть в Москве. Та игра закончилась вничью, а ответный матч, полагаю, будет открытым. В домашнем матче с "Севильей" все увидели, что "Спартак" может удивить любого. Так что нам нужно будет отдать борьбе все силы. В любом случае мы будем фаворитами, поскольку играем дома. С нетерпением жду этого матча и надеюсь, что мы наберем три очка", - цитирует Матипа официальный сайт УЕФА.
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