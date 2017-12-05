Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Жоэль Матип: мы будем фаворитами в матче со "Спартаком", поскольку играем дома

Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Спартака".

"В первом матче "Спартак" до предела осложнил нам жизнь, но я все равно считаю, что мы могли выиграть в Москве. Та игра закончилась вничью, а ответный матч, полагаю, будет открытым. В домашнем матче с "Севильей" все увидели, что "Спартак" может удивить любого. Так что нам нужно будет отдать борьбе все силы. В любом случае мы будем фаворитами, поскольку играем дома. С нетерпением жду этого матча и надеюсь, что мы наберем три очка", - цитирует Матипа официальный сайт УЕФА.
Теги: Спартак Ливерпуль
Сегодня, 18:40
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Орнитолог (Сегодня, 18:47) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Помнится, один раз Ливерпуль это уже говорил. И по итогу матча нам рукоплескал Энфилд smirk


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.