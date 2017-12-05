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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Садио Мане: "Ливерпуль" может победить любого, когда показывает свою лучшую игру
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане поделился ожиданиями от завтрашнего матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов со "Спартаком".
"Мы все знаем, что должны показать свою лучшую игру. Когда мы делаем это, мы можем победить любую команду в мире. Нас ожидает очень важная игра.
Для нас очень важно занять первое место в группе. Мы постараемся сделать это завтра.
У нас лучшие болельщики в мире. Они великолепны и очень важны в каждой игре. Мы должны рассчитывать на них всю игру", — цитирует Мане "Чемпионат.соm".
"Мы все знаем, что должны показать свою лучшую игру. Когда мы делаем это, мы можем победить любую команду в мире. Нас ожидает очень важная игра.
Для нас очень важно занять первое место в группе. Мы постараемся сделать это завтра.
У нас лучшие болельщики в мире. Они великолепны и очень важны в каждой игре. Мы должны рассчитывать на них всю игру", — цитирует Мане "Чемпионат.соm".
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