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Садио Мане: "Ливерпуль" может победить любого, когда показывает свою лучшую игру

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане поделился ожиданиями от завтрашнего матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов со "Спартаком".

"Мы все знаем, что должны показать свою лучшую игру. Когда мы делаем это, мы можем победить любую команду в мире. Нас ожидает очень важная игра.

Для нас очень важно занять первое место в группе. Мы постараемся сделать это завтра.

У нас лучшие болельщики в мире. Они великолепны и очень важны в каждой игре. Мы должны рассчитывать на них всю игру", — цитирует Мане "Чемпионат.соm".
Теги: Мане Ливерпуль Спартак
Сегодня, 19:01
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