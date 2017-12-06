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Виктория Лопырева пообщалась с Полем Погба (видео)

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева послетила "Олд Траффорд" во время матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и ЦСКА (2:1).

Известная модель и телеведущая после поединка познакомилась с игроком английской команды Полем Погба. Разговор между ними состоялся в подтрибунных помещениях стадиона.

Теги: Погба Манчестер Юнайтед
Сегодня, 02:40
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