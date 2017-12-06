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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виктория Лопырева: "Манчестер Юнайтед" поздравляю с победой
Посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырева поделилась впечатлениями от посещения матча 6-го тура Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" — ЦСКА (2:1).
"Для меня всегда большая радость оказаться на "Олд Траффорд". Это стадион с особой энергетикой. Впервые оказалась на этой арене в августе, когда "Манчестер Юнайтед" играл против "Тоттенхэма" и тоже выиграл. Вообще этот сезон команда Жозе Моуринью проводит удачно. У меня было в планах посетить "Олд Траффорд" ещё один раз в этом году. Я была в Лондоне и с удовольствием приняла приглашение команды посетить матч против ЦСКА. Меня всегда приятно удивляет, как в "Манчестер Юнайтед" относятся ко мне. Чувствую себя желанным гостем на играх команды. Ощущается забота.
Что касается самого матча, то прежде всего хочу сказать, что очень горда "армейцами". Они играли на высоком уровне, бились до конца и показали своё мастерство. Я осталась в восторге от матча, это настоящая Лига чемпионов. Ну а "Манчестер Юнайтед" поздравляю с победой. Второй раз я на стадионе, и второй раз победа "МЮ".
Виделась после матча с Полем Погба, мы познакомились. Меня совсем недавно назначили послом ООН по программе антидискриминации во время чемпионата мира в России. Я подарила Погба бэйдж "United Nation". Он поддержал нашу программу и отметил, как это важно. Хороший футболист", - цитирует Лопыреву "Чемпионат.сом".
"Для меня всегда большая радость оказаться на "Олд Траффорд". Это стадион с особой энергетикой. Впервые оказалась на этой арене в августе, когда "Манчестер Юнайтед" играл против "Тоттенхэма" и тоже выиграл. Вообще этот сезон команда Жозе Моуринью проводит удачно. У меня было в планах посетить "Олд Траффорд" ещё один раз в этом году. Я была в Лондоне и с удовольствием приняла приглашение команды посетить матч против ЦСКА. Меня всегда приятно удивляет, как в "Манчестер Юнайтед" относятся ко мне. Чувствую себя желанным гостем на играх команды. Ощущается забота.
Что касается самого матча, то прежде всего хочу сказать, что очень горда "армейцами". Они играли на высоком уровне, бились до конца и показали своё мастерство. Я осталась в восторге от матча, это настоящая Лига чемпионов. Ну а "Манчестер Юнайтед" поздравляю с победой. Второй раз я на стадионе, и второй раз победа "МЮ".
Виделась после матча с Полем Погба, мы познакомились. Меня совсем недавно назначили послом ООН по программе антидискриминации во время чемпионата мира в России. Я подарила Погба бэйдж "United Nation". Он поддержал нашу программу и отметил, как это важно. Хороший футболист", - цитирует Лопыреву "Чемпионат.сом".
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