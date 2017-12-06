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Егор Титов: не могу представить, что матч "Ливерпуля" и "Спартака" будет скучным

Бывший футболист "Спартака" Егор Титов не верит, что российский клуб сможет обыграть "Ливерпуль" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"У меня, конечно, есть огромное желание, чтобы дальше прошёл "Спартак". Но это вряд ли возможно, учитывая, насколько силён "Ливерпуль" в атаке. А "Спартак" в Лиге чемпионов пропускает постоянно. Даже в РФПЛ редко, когда "Спартак" не пропускает. "Спартаку" нужна победа, чтобы пройти дальше. Рисковать нужно, потому что место в Лиге Европы весной всё равно уже имеется. Но "Ливерпуль" такая команда, что, если "Спартак" полезет вперёд, то голов будет много. "Ливерпуль" пропустит, но и "Спартак" напропускает. Не могу представить, что этот матч получится скучным, без голов. Будет типичный матч "Спартака" и "Ливерпуля" с обилием голов, опасных моментов. Не знаю, в каком составе будет оборона "Спартака". Но в любом случае системной игры в обороне у "Спартака" нет. Это и "Ливерпуля" касается. Тут будет идти речь о количестве голов", — цитирует Титова "Рейтинг Букмекеров".
Теги: Титов Спартак Ливерпуль
Сегодня, 16:08
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 16:11) #
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обе команды играющие, нацелены на атаку, такие игры интересно смотреть


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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