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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Биатлонист Тимофей Лапшин пообещал покрасить бороду в красный цвет, если "Спартак" обыграет "Ливерпуль" (5)
Биатлонист Тимофей Лапшин пообещал покрасить бороду в красный цвет, если "Спартак" обыграет "Ливерпуль" (5)
Егор Титов: не могу представить, что матч "Ливерпуля" и "Спартака" будет скучным
Бывший футболист "Спартака" Егор Титов не верит, что российский клуб сможет обыграть "Ливерпуль" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"У меня, конечно, есть огромное желание, чтобы дальше прошёл "Спартак". Но это вряд ли возможно, учитывая, насколько силён "Ливерпуль" в атаке. А "Спартак" в Лиге чемпионов пропускает постоянно. Даже в РФПЛ редко, когда "Спартак" не пропускает. "Спартаку" нужна победа, чтобы пройти дальше. Рисковать нужно, потому что место в Лиге Европы весной всё равно уже имеется. Но "Ливерпуль" такая команда, что, если "Спартак" полезет вперёд, то голов будет много. "Ливерпуль" пропустит, но и "Спартак" напропускает. Не могу представить, что этот матч получится скучным, без голов. Будет типичный матч "Спартака" и "Ливерпуля" с обилием голов, опасных моментов. Не знаю, в каком составе будет оборона "Спартака". Но в любом случае системной игры в обороне у "Спартака" нет. Это и "Ливерпуля" касается. Тут будет идти речь о количестве голов", — цитирует Титова "Рейтинг Букмекеров".
"У меня, конечно, есть огромное желание, чтобы дальше прошёл "Спартак". Но это вряд ли возможно, учитывая, насколько силён "Ливерпуль" в атаке. А "Спартак" в Лиге чемпионов пропускает постоянно. Даже в РФПЛ редко, когда "Спартак" не пропускает. "Спартаку" нужна победа, чтобы пройти дальше. Рисковать нужно, потому что место в Лиге Европы весной всё равно уже имеется. Но "Ливерпуль" такая команда, что, если "Спартак" полезет вперёд, то голов будет много. "Ливерпуль" пропустит, но и "Спартак" напропускает. Не могу представить, что этот матч получится скучным, без голов. Будет типичный матч "Спартака" и "Ливерпуля" с обилием голов, опасных моментов. Не знаю, в каком составе будет оборона "Спартака". Но в любом случае системной игры в обороне у "Спартака" нет. Это и "Ливерпуля" касается. Тут будет идти речь о количестве голов", — цитирует Титова "Рейтинг Букмекеров".
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