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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Петер Бош: сделаем все, чтобы обыграть "Реал"
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бош поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".
"Не думаю, что "Реал" стал слабее или хуже, чем в прошлом сезоне. Они еще добавят. В этой команде собраны хорошие игроки, так что в итоге у них будет удачный сезон. Мы стартовали в сезоне победами и сухими матчами, показывая великолепный футбол. В Лиге чемпионов мы хорошо играли против "Тоттенхэма", но уступили. Последующие матчи на внутренней арене нам не удавались. Мы просто обязаны были победить АПОЕЛ.
Мы сделаем все, чтобы выиграть. Мы постараемся показать хорошую игру. Это важно для нас - мы хотим завоевать одно очко, а еще лучше - три. Это будет важно для нашей уверенности. У "Реала" кризис? Нет. Я помню последний наш матч - мы играли здорово, а выиграли - они", - цитирует Боша официальный сайт УЕФА.
"Не думаю, что "Реал" стал слабее или хуже, чем в прошлом сезоне. Они еще добавят. В этой команде собраны хорошие игроки, так что в итоге у них будет удачный сезон. Мы стартовали в сезоне победами и сухими матчами, показывая великолепный футбол. В Лиге чемпионов мы хорошо играли против "Тоттенхэма", но уступили. Последующие матчи на внутренней арене нам не удавались. Мы просто обязаны были победить АПОЕЛ.
Мы сделаем все, чтобы выиграть. Мы постараемся показать хорошую игру. Это важно для нас - мы хотим завоевать одно очко, а еще лучше - три. Это будет важно для нашей уверенности. У "Реала" кризис? Нет. Я помню последний наш матч - мы играли здорово, а выиграли - они", - цитирует Боша официальный сайт УЕФА.
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