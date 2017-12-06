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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Владислав Тернавский: "Спартак" сейчас плавает от хорошей игры к провальной
Бывший футболист "Спартака" Владислав Тернавский поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча красно-белых в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
"Хотелось бы, чтобы "Спартак" сегодня решил задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Но красно-белые сейчас плавают от хорошей игры к провальной. Будем надеяться, что сегодня будет та игра, которая попадёт в раздел победных. Футбол – непредсказуемая вещь.
Главный шанс "Спартака" — атака. Очень сильная атакующая линия у московского клуба. Надо постараться использовать все свои моменты, тогда можно будет рассчитывать на положительный результат. За защиту же очень тревожно, к тому же с учётом сумасшедшего нападения английской команды. Именно поэтому жду игры с опаской. Дай бог, чтобы ребята справились. Что касается энергетики стадиона, то в такие моменты надо отключаться. Я в своё время, когда первый раз выходил на поле "Камп Ноу", тоже был поражён. Но когда игра начинается, все эти 100 тыс. зрителей забываются. Надо просто быть готовым к этому", - цитирует Тернавского "Чемпионат.сом".
"Хотелось бы, чтобы "Спартак" сегодня решил задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Но красно-белые сейчас плавают от хорошей игры к провальной. Будем надеяться, что сегодня будет та игра, которая попадёт в раздел победных. Футбол – непредсказуемая вещь.
Главный шанс "Спартака" — атака. Очень сильная атакующая линия у московского клуба. Надо постараться использовать все свои моменты, тогда можно будет рассчитывать на положительный результат. За защиту же очень тревожно, к тому же с учётом сумасшедшего нападения английской команды. Именно поэтому жду игры с опаской. Дай бог, чтобы ребята справились. Что касается энергетики стадиона, то в такие моменты надо отключаться. Я в своё время, когда первый раз выходил на поле "Камп Ноу", тоже был поражён. Но когда игра начинается, все эти 100 тыс. зрителей забываются. Надо просто быть готовым к этому", - цитирует Тернавского "Чемпионат.сом".
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