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Массимо Каррера: я не могу этого объяснить. "Ливерпуль" превзошел нас во всем

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что в матче 6-го тура группового туринца Лиги чемпионов "Ливерпуль" (0:7) во всем превзошел красно-белых.

– Я не могу этого объяснить, – сказал Каррера. – Мы вышли на поле, и "Ливерпуль" превзошел нас во всем. В злости. Это, видимо, доказывает, что "Спартак" еще не готов.

– Не готов к чему?

– Чтобы проводить такие матчи, нужно качество и спортивная злость. Мы вышли на поле без злости. Почти что боялись этот "Ливерпуль".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Спартак Ливерпуль
Сегодня, 01:03
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39
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№39 Написал: Arien_Allan_Beck (Сегодня, 02:24) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Он_вам_не_димон
Цитата: Arien_Allan_Beck
Ливер на Энфилде возит любого.
Да больно! Да до ужаса обидно!
Но вот кони! Помниться мне 1-4 от Жозе. Он великодушно решил что с вас хватит! А клоп жадный!
Реалии такие что в ЛЧ Российские клубы общий счет встреч с Английскими в этом году.
Спартак 1-8 Ливер, ЦСКА 2 - 6 МЮ.
Как не крути !
но сегодня было больно! А там где больно кость толще становиться! Будем Верить, Надеяться, Ждать, Волидол скупать.

..."как нИ крути....вАлидол"....

Я чуток с ним переборщил... На пунктуацию, граматику и орфографию уже сил нет. Сегодня можно мне побыть двоичником по уроку Русский язык?

Цитата: Юлий Цезарь
Цитата: Arien_Allan_Beck
Ливер на Энфилде возит любого.
Да больно! Да до ужаса обидно!
Но вот кони! Помниться мне 1-4 от Жозе. Он великодушно решил что с вас хватит! А клоп жадный!
Реалии такие что в ЛЧ Российские клубы общий счет встреч с Английскими в этом году.
Спартак 1-8 Ливер, ЦСКА 2 - 6 МЮ.
Как не крути !
но сегодня было больно! А там где больно кость толще становиться! Будем Верить, Надеяться, Ждать, Волидол скупать.

как ни крути, но мы выступили лучше вас и заочное противостояние с вами в ЛЧ выиграли smirk

Да ничего вы не выйграли! в один турнир переходим! Вам тоже есть о чем напомнить! КБ дома в ЛЧ еще не проигрывал, в новом доме! А у Вас уже было и счету и по игре! Так что радуйтесь! Раз вы радуетесь значит Спартак М в итоге самая позитивная команда России даже сейчас она приносит радость гражданам страны))) Это как доча которая хохочет над тем как папа упал с лестницы когда вкручивая лампочку его током шибануло!


--------------------
Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
№38 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 02:05) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Arien_Allan_Beck
Ливер на Энфилде возит любого.
Да больно! Да до ужаса обидно!
Но вот кони! Помниться мне 1-4 от Жозе. Он великодушно решил что с вас хватит! А клоп жадный!
Реалии такие что в ЛЧ Российские клубы общий счет встреч с Английскими в этом году.
Спартак 1-8 Ливер, ЦСКА 2 - 6 МЮ.
Как не крути !
но сегодня было больно! А там где больно кость толще становиться! Будем Верить, Надеяться, Ждать, Волидол скупать.

..."как нИ крути....вАлидол"....
Регистрация: 18.06.2017
№37 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 01:53) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Tokio581
Цитата: waldemar
Цитата: Tokio581
Цитата: waldemar
Цитата: wir sind die besten
Каррера...это позор, не только мясных...

Б -ЛЯ у вас еще хуже позор Манчини ,ТОЛЬКО МОЖЕТ СОСАТЬ БАБОСЫ ,ОТОВСЮДУ ВЫГНАЛИ БОМЖИ ПОДОБРАЛИ СМЕХ ДА И ТОЛЬКО.

Смех это 7:0 прое...ть

ВОТ ЧЕМ БОМЖАРЫ И ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ВСЕХ, НЕ АДЕКВАТОМ ИМ ЗА ТРЕНЕРА ,А ОНИ 7-0 ,ДА ПРОСРАЛИ ,БЫВАЕТ ,НО И СО ВСЕМИ МОЖЕТ БЫТЬ

Вы сидите на своем свинячьем сайте и срете на всех. Вам похер где команда играет в ЧР или ЛЧ вы один хер все обосрете. Научитесь поддерживать другие команды вЕК и к вам нормальное отношение будет.ты может чудак слепой почитай коменты болел. В ЕК все друг друга поддерживают зеня локо цска краснодар и только из свинячьго сарая льются потоки говна... и после этого болелы зенита неадекваты?

тебя наверно в детстве обижали ,не дружили ,и от этого ненависть к СПАРТАКУ ,мне вот такие как ты напоминают ЕВРОМУДАКОВ которые везде видят РОССИЮ виноватой во всём,и кто тебе сказал что СПАРТАЧИ НЕ ЗА СВОИХ В ЕК,БРЕД.ЕСЛИ ТОЛЬКО БОМЖИ.
Регистрация: 30.08.2015
№36 Написал: Barmaley (Сегодня, 01:46) #
  • 0
  •  (2)

Не надо была юнцам Спартака и болелам расисткие выходки кричать. Разозлили темнокожих мастеров кожанного меча, вот они их бананми и закидали. Хорошо ешо не 11-0. По штуке на брата.
Регистрация: 17.04.2017
№35 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 01:44) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Tokio581
Цитата: waldemar
Цитата: Tokio581
Цитата: waldemar
Цитата: wir sind die besten
Каррера...это позор, не только мясных...

Б -ЛЯ у вас еще хуже позор Манчини ,ТОЛЬКО МОЖЕТ СОСАТЬ БАБОСЫ ,ОТОВСЮДУ ВЫГНАЛИ БОМЖИ ПОДОБРАЛИ СМЕХ ДА И ТОЛЬКО.

Смех это 7:0 прое...ть

ВОТ ЧЕМ БОМЖАРЫ И ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ВСЕХ, НЕ АДЕКВАТОМ ИМ ЗА ТРЕНЕРА ,А ОНИ 7-0 ,ДА ПРОСРАЛИ ,БЫВАЕТ ,НО И СО ВСЕМИ МОЖЕТ БЫТЬ

Вы сидите на своем свинячьем сайте и срете на всех. Вам похер где команда играет в ЧР или ЛЧ вы один хер все обосрете. Научитесь поддерживать другие команды вЕК и к вам нормальное отношение будет.ты может чудак слепой почитай коменты болел. В ЕК все друг друга поддерживают зеня локо цска краснодар и только из свинячьго сарая льются потоки говна... и после этого болелы зенита неадекваты?

да пусть просто молчат хотя бы smirk об их поддержке даже и не мечтаем smirk
Регистрация: 1.12.2017
№34 Написал: Tokio581 (Сегодня, 01:42) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: waldemar
Цитата: Tokio581
Цитата: waldemar
Цитата: wir sind die besten
Каррера...это позор, не только мясных...

Б -ЛЯ у вас еще хуже позор Манчини ,ТОЛЬКО МОЖЕТ СОСАТЬ БАБОСЫ ,ОТОВСЮДУ ВЫГНАЛИ БОМЖИ ПОДОБРАЛИ СМЕХ ДА И ТОЛЬКО.

Смех это 7:0 прое...ть

ВОТ ЧЕМ БОМЖАРЫ И ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ВСЕХ, НЕ АДЕКВАТОМ ИМ ЗА ТРЕНЕРА ,А ОНИ 7-0 ,ДА ПРОСРАЛИ ,БЫВАЕТ ,НО И СО ВСЕМИ МОЖЕТ БЫТЬ

Вы сидите на своем свинячьем сайте и срете на всех. Вам похер где команда играет в ЧР или ЛЧ вы один хер все обосрете. Научитесь поддерживать другие команды вЕК и к вам нормальное отношение будет.ты может чудак слепой почитай коменты болел. В ЕК все друг друга поддерживают зеня локо цска краснодар и только из свинячьго сарая льются потоки говна... и после этого болелы зенита неадекваты?
Регистрация: 18.04.2016
№33 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 01:40) #
  • -4
  •  (4)

Цитата: Thor
Пусть валит нах Сасуоло или Кротоне тренировать ..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№32 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:38) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kronos
Да нет, только с вами, и в этом все дело.




Регистрация: 24.10.2013 [ответить]

Неделю назад ты видимо забыл что случилось?
Регистрация: 2.02.2012
№31 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 01:37) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Arien_Allan_Beck
Ливер на Энфилде возит любого.
Да больно! Да до ужаса обидно!
Но вот кони! Помниться мне 1-4 от Жозе. Он великодушно решил что с вас хватит! А клоп жадный!
Реалии такие что в ЛЧ Российские клубы общий счет встреч с Английскими в этом году.
Спартак 1-8 Ливер, ЦСКА 2 - 6 МЮ.
Как не крути !
но сегодня было больно! А там где больно кость толще становиться! Будем Верить, Надеяться, Ждать, Волидол скупать.

как ни крути, но мы выступили лучше вас и заочное противостояние с вами в ЛЧ выиграли smirk
Регистрация: 1.12.2017
№30 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:36) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Thor
Он что , судя по составу , собирался с Ливером в открытый футбол играть ??? grin Неужели нельзя было понять , что нужно в три ЦЗ играть !!! Ты не с тульским Арсеналом играешь !!! И даже там провалы в защите постоянно проявляются !!!

Пусть валит нах Сасуоло или Кротоне тренировать .. или СПАЛ какой-нибудь ! grimacing


Что поделать, когда в каждом эпизоде по три игрока защиты на одного ливерпульца кидались разом, оголяя фланги? Мне жаль Карреру, очень, как человек он неплох. Но не суметь выстроить оборону, являясь в прошлом игроком "итальянской защиты".. frowning
Регистрация: 29.08.2016
№29 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 01:35) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kronos
Цитата: waldemar
Цитата: Tokio581
Цитата: waldemar
Цитата: wir sind die besten
Каррера...это позор, не только мясных...

Б -ЛЯ у вас еще хуже позор Манчини ,ТОЛЬКО МОЖЕТ СОСАТЬ БАБОСЫ ,ОТОВСЮДУ ВЫГНАЛИ БОМЖИ ПОДОБРАЛИ СМЕХ ДА И ТОЛЬКО.

Смех это 7:0 прое...ть

ВОТ ЧЕМ БОМЖАРЫ И ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ВСЕХ, НЕ АДЕКВАТОМ ИМ ЗА ТРЕНЕРА ,А ОНИ 7-0 ,ДА ПРОСРАЛИ ,БЫВАЕТ ,НО И СО ВСЕМИ МОЖЕТ БЫТЬ


Да нет, только с вами, и в этом все дело.

Теперь ПОНЯТНО КОМПЛЕКС НЕ ПОЛНОЦЕННОСТИ ,НО ЭТО К ПСИХОЛОГУ ,ЕСЛИ НЕ ПОМОЖЕТ ТО К ПСИХИАТРУ.
Регистрация: 30.08.2015
№28 Написал: Arien_Allan_Beck (Сегодня, 01:34) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ливер на Энфилде возит любого.
Да больно! Да до ужаса обидно!
Но вот кони! Помниться мне 1-4 от Жозе. Он великодушно решил что с вас хватит! А клоп жадный!
Реалии такие что в ЛЧ Российские клубы общий счет встреч с Английскими в этом году.
Спартак 1-8 Ливер, ЦСКА 2 - 6 МЮ.
Как не крути !
но сегодня было больно! А там где больно кость толще становиться! Будем Верить, Надеяться, Ждать, Волидол скупать.


--------------------
Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
№27 Написал: pisto (Сегодня, 01:32) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: waldemar
ДА ПРОСРАЛИ ,БЫВАЕТ

не бывало, до сих пор
Регистрация: 15.03.2009
№26 Написал: Thor (Сегодня, 01:32) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Он что , судя по составу , собирался с Ливером в открытый футбол играть ??? grin Неужели нельзя было понять , что нужно в три ЦЗ играть !!! Ты не с тульским Арсеналом играешь !!! И даже там провалы в защите постоянно проявляются !!!

Пусть валит нах Сасуоло или Кротоне тренировать .. или СПАЛ какой-нибудь ! grimacing


--------------------
Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009
№25 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 01:30) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: waldemar
Цитата: Tokio581
Цитата: waldemar
Цитата: wir sind die besten
Каррера...это позор, не только мясных...

Б -ЛЯ у вас еще хуже позор Манчини ,ТОЛЬКО МОЖЕТ СОСАТЬ БАБОСЫ ,ОТОВСЮДУ ВЫГНАЛИ БОМЖИ ПОДОБРАЛИ СМЕХ ДА И ТОЛЬКО.

Смех это 7:0 прое...ть

ВОТ ЧЕМ БОМЖАРЫ И ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ВСЕХ, НЕ АДЕКВАТОМ ИМ ЗА ТРЕНЕРА ,А ОНИ 7-0 ,ДА ПРОСРАЛИ ,БЫВАЕТ ,НО И СО ВСЕМИ МОЖЕТ БЫТЬ


Да нет, только с вами, и в этом все дело.
Регистрация: 24.10.2013
№24 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 01:30) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Tokio581
Цитата: waldemar
Цитата: wir sind die besten
Каррера...это позор, не только мясных...

Б -ЛЯ у вас еще хуже позор Манчини ,ТОЛЬКО МОЖЕТ СОСАТЬ БАБОСЫ ,ОТОВСЮДУ ВЫГНАЛИ БОМЖИ ПОДОБРАЛИ СМЕХ ДА И ТОЛЬКО.

Смех это 7:0 прое...ть

ВОТ ЧЕМ БОМЖАРЫ И ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ВСЕХ, НЕ АДЕКВАТОМ ИМ ЗА ТРЕНЕРА ,А ОНИ 7-0 ,ДА ПРОСРАЛИ ,БЫВАЕТ ,НО И СО ВСЕМИ МОЖЕТ БЫТЬ
Регистрация: 30.08.2015
№23 Написал: Alter ego (Сегодня, 01:30) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
Это наказание за выeбоны Рейнгольда и прочих вытиранов Спартака.

Это как у кошек, которые специально вздымают шерсть, чтобы казаться больше. Но просто менять форму — бесполезно.
Регистрация: 17.05.2017
№22 Написал: pisto (Сегодня, 01:29) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
К сожалению это позор для всех, по этому матчу будут судить обо всем рус. футболе. Стыдно за Спартак
Регистрация: 15.03.2009
№21 Написал: blackin (Сегодня, 01:24) #
  • -1
  •  (3)

Сказал бы просто:
"Оно утонуло" - все бы поняли.Граждане довольные расходятся по домам
Регистрация: 19.11.2016
№20 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:23) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Все патаму-что от осинки не родятся апельсинки. В прошлом году тебе повезло с фартом Спартака, в этом году ты его не подтвердил пока.


Ну кто бы уж про фарт пи...л
Регистрация: 2.02.2012
№19 Написал: Tokio581 (Сегодня, 01:22) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Antip7
Цитата: Mich1el
Подобные эпические просеры со всеми случаются. Главное, чтобы этот опыт Каррера надолго запомнил, и сделал правильные выводы.


"Случаются" - это когда "нечаянно". В данном случае Ливерпуль просто сыграл на полном старте. Единственное оправдание сегодняшнему матчу, это то, что Спартак решил слить ЛЧ, а значит в след. году ему там делать нечего.. буду теперь надеяться, что он займет место ниже 4-го. Скорей бы Бердыев подтянулся, его мужики всегда бьются в Европе.

Ну че то как то слишком слили
Регистрация: 18.04.2016
№18 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:20) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Все патаму-что от осинки не родятся апельсинки. В прошлом году тебе повезло с фартом Спартака, в этом году ты его не подтвердил пока.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№17 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:20) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Mich1el
Подобные эпические просеры со всеми случаются. Главное, чтобы этот опыт Каррера надолго запомнил, и сделал правильные выводы.


"Случаются" - это когда "нечаянно". В данном случае Ливерпуль просто сыграл на полном старте. Единственное оправдание сегодняшнему матчу, это то, что Спартак решил слить ЛЧ, а значит в след. году ему там делать нечего.. буду теперь надеяться, что он займет место ниже 4-го. Скорей бы Бердыев подтянулся, его мужики всегда бьются в Европе.
Регистрация: 29.08.2016
№16 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 01:20) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Каррера видимо не понял Що это был его Великий ПОЗОР
Регистрация: 18.03.2012
№15 Написал: МИХАИЛ Баранов (Сегодня, 01:19) #
  • +1
  •  (3)

Получилось так, как получилось!
Регистрация: 4.07.2017
№14 Написал: Tokio581 (Сегодня, 01:19) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: waldemar
Цитата: wir sind die besten
Каррера...это позор, не только мясных...

Б -ЛЯ у вас еще хуже позор Манчини ,ТОЛЬКО МОЖЕТ СОСАТЬ БАБОСЫ ,ОТОВСЮДУ ВЫГНАЛИ БОМЖИ ПОДОБРАЛИ СМЕХ ДА И ТОЛЬКО.

Смех это 7:0 прое...ть
Регистрация: 18.04.2016
№13 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 01:18) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: wir sind die besten
Каррера...это позор, не только мясных...

Б -ЛЯ у вас еще хуже позор Манчини ,ТОЛЬКО МОЖЕТ СОСАТЬ БАБОСЫ ,ОТОВСЮДУ ВЫГНАЛИ БОМЖИ ПОДОБРАЛИ СМЕХ ДА И ТОЛЬКО.
Регистрация: 30.08.2015
№12 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 01:16) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: wir sind die besten
Каррера...это позор, не только мясных...

Поясню...мало Вас еба.....ли..
Регистрация: 15.12.2013
№11 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 01:13) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Shekel
Это наказание за выeбоны Рейнгольда и прочих вытиранов Спартака.


да ладно уже деда хаить. ему лет много. чудак тот кто у него вью берет. подставляя старого.
Регистрация: 21.12.2010
№10 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 01:13) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Каррера...это позор, не только мясных...
Регистрация: 15.12.2013
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