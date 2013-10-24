Массимо Каррера: я не могу этого объяснить. "Ливерпуль" превзошел нас во всем

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что в матче 6-го тура группового туринца Лиги чемпионов "Ливерпуль" (0:7) во всем превзошел красно-белых.– Я не могу этого объяснить, – сказал Каррера. – Мы вышли на поле, и "Ливерпуль" превзошел нас во всем. В злости. Это, видимо, доказывает, что "Спартак" еще не готов.– Чтобы проводить такие матчи, нужно качество и спортивная злость. Мы вышли на поле без злости. Почти что боялись этот "Ливерпуль".