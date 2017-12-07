Юрген Клопп: при счете 0:6 я спрашивал у помощника: "Какой-какой там счет?"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Спартаком" (0:7) в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов отдал должное красно-белым, которые боролись до конца.– Не могу назвать эту игру самой простой в карьере, – сказал Клопп. – Мы не расслаблялись ни при каком счете. А команда соперника продолжала бороться и при 0:2, и при 0:3, и при 0:6... Все наши победы пришли благодаря нашему усердию. Мы заслужили выход в плей-офф. Сегодня, конечно, мы были явно более сильной командой. Забили фантастические, невероятные голы – и до, и после перерыва.Но и "Спартак" хорошо играет в своей лиге, очень давно там не поигрывает – и достойно выступал на групповом этапе Лиги чемпионов. При счете 0:6 я спрашивал у помощника: "Какой-какой там счет?"– Мне нечего сказать как о футболистах чужой команды, так и о зимних трансферах своей команды, так что извините.Завершая пресс-конференцию, Клопп по-русски сказал "Спасибо!"