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Юрген Клопп: при счете 0:6 я спрашивал у помощника: "Какой-какой там счет?"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Спартаком" (0:7) в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов отдал должное красно-белым, которые боролись до конца.

– Не могу назвать эту игру самой простой в карьере, – сказал Клопп. – Мы не расслаблялись ни при каком счете. А команда соперника продолжала бороться и при 0:2, и при 0:3, и при 0:6... Все наши победы пришли благодаря нашему усердию. Мы заслужили выход в плей-офф. Сегодня, конечно, мы были явно более сильной командой. Забили фантастические, невероятные голы – и до, и после перерыва.

Но и "Спартак" хорошо играет в своей лиге, очень давно там не поигрывает – и достойно выступал на групповом этапе Лиги чемпионов. При счете 0:6 я спрашивал у помощника: "Какой-какой там счет?"

– Как оцените игру Промеса? Правда ли им интересуется ваш клуб?

– Мне нечего сказать как о футболистах чужой команды, так и о зимних трансферах своей команды, так что извините.
Завершая пресс-конференцию, Клопп по-русски сказал "Спасибо!"

"Спорт-Экспресс"
Теги: Клопп Ливерпуль Спартак
Сегодня, 01:42
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№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:47) #
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Это был шанс Фернандо, Адриано, Зе Луиша и Промеса себя выгодно продать.. но они его прое..ли. Нефиг было перед матчем с русскими бухать (шучу, но а как еще оправдать их сегодняшние действия?)
Регистрация: 29.08.2016
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