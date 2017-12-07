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Массимо Каррера: "Спартак" хорошо провел групповой этап, если не считать матч с "Ливерпулем"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что команда хорошо провела групповой этап Лиги чемпионов, если не считать матч 6-го тура с "Ливерпулем" (0:7).

– "Спартак" может в целом занести себе в актив групповой этап Лиги чемпионов?

– Да, если не считать сегодняшний матч, то мы хорошо провели групповой этап. Одной из наших целей было попасть в Лигу Европы. И у нас это получилось.

– Почему заменили Квинси?

– Предпочел дать ему отдохнуть перед воскресеньем.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Спартак Ливерпуль Промес
Сегодня, 02:07
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№2 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 02:32) #
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№1 Написал: Tokio581 (Сегодня, 02:13) #
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