Массимо Каррера: "Спартак" хорошо провел групповой этап, если не считать матч с "Ливерпулем"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что команда хорошо провела групповой этап Лиги чемпионов, если не считать матч 6-го тура с "Ливерпулем" (0:7).– Да, если не считать сегодняшний матч, то мы хорошо провели групповой этап. Одной из наших целей было попасть в Лигу Европы. И у нас это получилось.– Предпочел дать ему отдохнуть перед воскресеньем.