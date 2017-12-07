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Массимо Каррера: ожидал увидеть совсем другой матч

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от "Ливерпуля"? в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:7) признался, что ожидал увидеть другую игру.

– Я разочарован. Ожидал увидеть совсем другой матч, - отметил Каррера. - Не хочу сказать, что мы должны победить. Но показать что-то большее. Иным образом противостоять "Ливерпулю".

– Вы готовы пообещать болельщикам, что выиграете дерби как искупление вины?

– Мы всегда играем на победу. Сейчас мы попробуем забыть это разочарование. Надеюсь, в будущем оно пригодится, чтобы взвесить многие вещи. С завтрашнего дня будем думать о дерби.

– Судья был прав, что назначил пенальти?

– Не комментирую судейство. Обращаю внимание на свою команду. После 11-метрового у нас было полно времени, чтобы показать себя другой командой. Не хватило всех составляющих, чтобы быть полноценной командой.

– У Джикии травма?

– Думаю, ничего серьезного. Завтра будем знать точнее, что с ним.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Спартак Ливерпуль
Сегодня, 02:49
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