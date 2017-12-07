Массимо Каррера: ожидал увидеть совсем другой матч

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от "Ливерпуля"? в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:7) признался, что ожидал увидеть другую игру.– Я разочарован. Ожидал увидеть совсем другой матч, - отметил Каррера. - Не хочу сказать, что мы должны победить. Но показать что-то большее. Иным образом противостоять "Ливерпулю".– Мы всегда играем на победу. Сейчас мы попробуем забыть это разочарование. Надеюсь, в будущем оно пригодится, чтобы взвесить многие вещи. С завтрашнего дня будем думать о дерби.– Не комментирую судейство. Обращаю внимание на свою команду. После 11-метрового у нас было полно времени, чтобы показать себя другой командой. Не хватило всех составляющих, чтобы быть полноценной командой.– Думаю, ничего серьезного. Завтра будем знать точнее, что с ним.