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Руслан Нигматуллин: это худший матч в еврокубковой истории "Спартака"

Бывший голкипер "Спартака" Руслан Нигматуллин прокомментировал поражение красно-белых в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов от "Ливерпуля".

"Все в шоке. Игроки "Спартака" и его болельщики. Этот "Ливерпуль" был неудержим. Совсем развалились и поплыла оборона "Спартака", с первых минут. Против такого соперника нельзя так обороняться. Это наверно самый худший матч, что я видел своими глазами. Начал вспоминать, когда "Спартак" пропускал семь голов в еврокубках. Понял, что никогда. Это был худший матч в еврокубковой истории "Спартака" — чёрный день.

Статистика – девять ударов, семь голов. Язык не поворачивается обвинить Селихова. Все голы расстрельные по большому счёту. Такой счёт можно пережить только если победить в следующем матче "армейцев" и поднять себе настроение, по-другому никак. Сейчас футболистам «Спартака» алкоголь не поможет, впереди очень важный матч против ЦСКА", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".
Теги: Нигматуллин Спартак Ливерпуль
Сегодня, 03:38
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