Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Юрген Клопп: пять представителей АПЛ вышли в плей-офф ЛЧ? Мне плевать на другие клубы

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы команды над "Спартаком" (7:0) в домашнем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал историческое достижение: впервые в плей-офф главного еврокубкового турнира вышли пять клубов из одной страны — Англии.

"Ренессанс английских клубов в Лиге чемпионов? Честно говоря, мне плевать на другие команды. Но, мне кажется, это отражает общий уровень чемпионата – у многих клубов сильные команды. Я не понимаю, как мы раньше не добивались такого количества команд в плей-офф. Это хорошая новость для английского футбола", - цитирует Клоппа "Чемпионат.сом".
Теги: Клопп Ливерпуль
Сегодня, 04:05
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.