Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Андрей Ещенко: болельщики простят, если достойно сыграем с ЦСКА

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:7).

"Начали играть в открытый футбол, а не отсиживаться в обороне, поэтому, наверное, и получили в первые 20 минут три гола. И все, потом они играли по счету, на контратаках забили еще. Естественно, после таких поражений очень психологически тяжело, но у нас впереди дерби, поэтому быстро переключимся, добьемся положительного результата, и тогда эту игру будет легче забыть. Конечно, болельщики простят, если достойно сыграем с ЦСКА, выиграем", - цитирует Ещенко "Р-Спорт".
Теги: Ещенко Спартак Ливерпуль ЦСКА
Сегодня, 06:45
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 06:53) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Н Е Т...

за 7 голов?
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: miktar (Сегодня, 06:52) #
  • 0
  •  (0)

Ой! ещё один стихоплёт... Сколько же их в спаме...


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.