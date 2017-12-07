Хосеп Гвардиола провел 100-й матч в Лиге чемпионов в качестве главного тренера

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола провел 100-й матч в Лиге чемпионов в качестве наставника команды.Игра против украинского "Шахтера" стала для Гвардиолы юбилейной. Таким образом, он стал шестым тренером, которому удалось достичь этой отметки.Кроме испанского специалиста, не менее 100 матчей в Лиге чемпионов провели Алекс Фергюсон, Арсен Венгер, Карло Анчелотти, Жозе Моуринью и Мирча Луческу.