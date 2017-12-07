Хосеп Гвардиола провел 100-й матч в Лиге чемпионов в качестве главного тренера

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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06:10
Алексей Лунин: в техническом оснащении большинство наших футболистов не уступают европейским (1)
Алексей Лунин: в техническом оснащении большинство наших футболистов не уступают европейским (1)
02:07
Массимо Каррера: "Спартак" хорошо провел групповой этап, если не считать матч с "Ливерпулем" (3)
Массимо Каррера: "Спартак" хорошо провел групповой этап, если не считать матч с "Ливерпулем" (3)
01:24
Андрей Червиченко: "Ливерпуль" забивал как хотел, там только задницей оставалось забить и всё (8)
Андрей Червиченко: "Ливерпуль" забивал как хотел, там только задницей оставалось забить и всё (8)
00:45
Больше, чем боль. Хорошо, что Салах в июне будет играть не в составе ливерпульской четвёрки (4)
Больше, чем боль. Хорошо, что Салах в июне будет играть не в составе ливерпульской четвёрки (4)
00:20
Андрей Будогосский: Николаев обладает достаточным потенциалом, чтобы провести матч "Спартак" - ЦСКА (1)
Андрей Будогосский: Николаев обладает достаточным потенциалом, чтобы провести матч "Спартак" - ЦСКА (1)
Вчера, 23:28
Криштиану Роналду - первый игрок, забивший во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов (1)
Криштиану Роналду - первый игрок, забивший во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов (1)
Вчера, 22:33
Массимо Каррера: сегодня состоится великий матч (36)
Массимо Каррера: сегодня состоится великий матч (36)
Вчера, 22:29
Дочь Карреры: даже "Битлз" – за "Спартак" (6)
Дочь Карреры: даже "Битлз" – за "Спартак" (6)
Вчера, 21:39
"Спартак" объявил стартовый состав на матч с "Ливерпулем" (41)
"Спартак" объявил стартовый состав на матч с "Ливерпулем" (41)
Вчера, 21:20
Валерий Карпин может продолжить карьеру в брестском "Динамо" (1)
Валерий Карпин может продолжить карьеру в брестском "Динамо" (1)
Вчера, 21:10
Агент: в "Рубине" 3 месяца не выплачивают зарплату футболистам (1)
Агент: в "Рубине" 3 месяца не выплачивают зарплату футболистам (1)
Вчера, 21:08
Стадион "Зенита" на Крестовском вспахали в поисках бомбы (9)
Стадион "Зенита" на Крестовском вспахали в поисках бомбы (9)
Хосеп Гвардиола провел 100-й матч в Лиге чемпионов в качестве главного тренера
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола провел 100-й матч в Лиге чемпионов в качестве наставника команды.
Игра против украинского "Шахтера" стала для Гвардиолы юбилейной. Таким образом, он стал шестым тренером, которому удалось достичь этой отметки.
Кроме испанского специалиста, не менее 100 матчей в Лиге чемпионов провели Алекс Фергюсон, Арсен Венгер, Карло Анчелотти, Жозе Моуринью и Мирча Луческу.
"Газета.ру"
Игра против украинского "Шахтера" стала для Гвардиолы юбилейной. Таким образом, он стал шестым тренером, которому удалось достичь этой отметки.
Кроме испанского специалиста, не менее 100 матчей в Лиге чемпионов провели Алекс Фергюсон, Арсен Венгер, Карло Анчелотти, Жозе Моуринью и Мирча Луческу.
"Газета.ру"
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