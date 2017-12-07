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Петр Порошенко поздравил "Шахтер" с выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов

Президент Украины Петр Порошенко поздравил "Шахтер" с выходом в плей-офф Лиги чемпионов.

"Поздравляю "Шахтер" с выходом в плей-офф Лиги чемпионов. Продолжаем за вас болеть", — написал Порошенко в своем твиттере.

Украинский клуб обыграл "Манчестер Сити" на своем поле со счетом 2:1 и занял второе место в группе F, позволяющее пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Теги: Шахтер
Сегодня, 16:03
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