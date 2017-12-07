Петр Порошенко поздравил "Шахтер" с выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов

Вітаю "Шахтар" з виходом в плей-офф Ліги Чемпіонів.



Продовжуємо за вас вболівати! pic.twitter.com/viFTkAsyZe — Петро Порошенко (@poroshenko) December 6, 2017

Президент Украины Петр Порошенко поздравил "Шахтер" с выходом в плей-офф Лиги чемпионов."Поздравляю "Шахтер" с выходом в плей-офф Лиги чемпионов. Продолжаем за вас болеть", — написал Порошенко в своем твиттере.Украинский клуб обыграл "Манчестер Сити" на своем поле со счетом 2:1 и занял второе место в группе F, позволяющее пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.