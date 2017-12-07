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УЕФА открыл дело против "Спартака" за проявление расизма одного из игроков

УЕФА открыл дело против "Спартака" за проявление расизма игрока красно-белых Леонида Миронова во время матча 6-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА с "Ливерпулем" (0:2), передает пресс-служба УЕФА.

Напомним, по окончании матча форвард "Ливерпуля" Риан Брустер подошёл к судье Мохаммеду Аль-Хакиму и сообщил, что один из футболистов "Спартака" позволил себе высказывания расистского характера.
Теги: Спартак
Сегодня, 19:22
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5
(2)
№5 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 19:33) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
комплимент значит сделал..

И не говори! Но в их цветах нет чёрного,нес па?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№4 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 19:31) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Black Fox
что за высказывание хоть? что-то ужасное вроде поддержки Радича?

у него цвет кожи не модный smile не для Зенита игрок короче smirk
Регистрация: 1.12.2017
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:29) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лечащий Врач
Он назвал его Блэк Фокс

комплимент значит сделал...


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 19:28) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
что за высказывание хоть?

Он назвал его Блэк Фокс


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:26) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
что за высказывание хоть? что-то ужасное вроде поддержки Радича?


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
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