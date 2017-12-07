УЕФА открыл дело против "Спартака" за проявление расизма одного из игроков

УЕФА открыл дело против "Спартака" за проявление расизма игрока красно-белых Леонида Миронова во время матча 6-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА с "Ливерпулем" (0:2), передает пресс-служба УЕФА.Напомним, по окончании матча форвард "Ливерпуля" Риан Брустер подошёл к судье Мохаммеду Аль-Хакиму и сообщил, что один из футболистов "Спартака" позволил себе высказывания расистского характера.