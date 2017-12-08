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Валерий Кечинов: состав "Спартака" сильнее армейского во всех линиях

Бывший полузащитник сборной России Валерий Кечинов отметил, что победа над ЦСКА сможет реабилитировать "Спартак" за поражение от "Ливерпуля" (0:7) в Лиге чемпионов.

"Понятно, что команда находится сейчас не в лучшем состоянии, все-таки это был такой удар. Только сильные спортсмены могут справляться с такими болезненными поражениями, но я читал интервью футболистов, и они жаждут реабилитироваться. Поэтому надеюсь, что команда обладает характером, стрежнем и сможет подарить своим болельщикам победу. По своему опыту могу сказать, что сложно отойти от такого. Ты себя успокаиваешь, выходишь на поле и чувствуешь себя неуверенно. Надо просто выкинуть это из головы. Есть конкретная игра, потом будет большая пауза, и сейчас очень важна победа, чтобы в следующем году команда смогла бороться за первое место. Надеюсь, ребята справятся и покажут достойную игру. Реабилитирует ли победа "Спартак"? В какой-то мере реабилитирует. Все будут поспокойнее относиться к тому фиаско, но это еще нужно сделать. Есть ли сейчас у "Спартака" в чем-то преимущество перед ЦСКА? Почти весь стадион будет заполнен спартаковскими болельщиками, которые будут яростно поддерживать свою команду и гнать ее вперед. Кроме того, на мой взгляд, состав "Спартака" сильнее "армейского" во всех линиях", - цитирует Кечинова "Евро-футбол".
Теги: Кечинов Спартак
Сегодня, 17:52
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№2 Написал: soloz Россия (Сегодня, 18:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А как же помним!!!!! 7-0!! Так держать хвостатые!! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 14.12.2016
№1 Написал: етер (Сегодня, 18:03) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
А кто поспорит ? 3-0!
Регистрация: 7.12.2017
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