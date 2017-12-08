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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Валерий Кечинов: состав "Спартака" сильнее армейского во всех линиях
Бывший полузащитник сборной России Валерий Кечинов отметил, что победа над ЦСКА сможет реабилитировать "Спартак" за поражение от "Ливерпуля" (0:7) в Лиге чемпионов.
"Понятно, что команда находится сейчас не в лучшем состоянии, все-таки это был такой удар. Только сильные спортсмены могут справляться с такими болезненными поражениями, но я читал интервью футболистов, и они жаждут реабилитироваться. Поэтому надеюсь, что команда обладает характером, стрежнем и сможет подарить своим болельщикам победу. По своему опыту могу сказать, что сложно отойти от такого. Ты себя успокаиваешь, выходишь на поле и чувствуешь себя неуверенно. Надо просто выкинуть это из головы. Есть конкретная игра, потом будет большая пауза, и сейчас очень важна победа, чтобы в следующем году команда смогла бороться за первое место. Надеюсь, ребята справятся и покажут достойную игру. Реабилитирует ли победа "Спартак"? В какой-то мере реабилитирует. Все будут поспокойнее относиться к тому фиаско, но это еще нужно сделать. Есть ли сейчас у "Спартака" в чем-то преимущество перед ЦСКА? Почти весь стадион будет заполнен спартаковскими болельщиками, которые будут яростно поддерживать свою команду и гнать ее вперед. Кроме того, на мой взгляд, состав "Спартака" сильнее "армейского" во всех линиях", - цитирует Кечинова "Евро-футбол".
"Понятно, что команда находится сейчас не в лучшем состоянии, все-таки это был такой удар. Только сильные спортсмены могут справляться с такими болезненными поражениями, но я читал интервью футболистов, и они жаждут реабилитироваться. Поэтому надеюсь, что команда обладает характером, стрежнем и сможет подарить своим болельщикам победу. По своему опыту могу сказать, что сложно отойти от такого. Ты себя успокаиваешь, выходишь на поле и чувствуешь себя неуверенно. Надо просто выкинуть это из головы. Есть конкретная игра, потом будет большая пауза, и сейчас очень важна победа, чтобы в следующем году команда смогла бороться за первое место. Надеюсь, ребята справятся и покажут достойную игру. Реабилитирует ли победа "Спартак"? В какой-то мере реабилитирует. Все будут поспокойнее относиться к тому фиаско, но это еще нужно сделать. Есть ли сейчас у "Спартака" в чем-то преимущество перед ЦСКА? Почти весь стадион будет заполнен спартаковскими болельщиками, которые будут яростно поддерживать свою команду и гнать ее вперед. Кроме того, на мой взгляд, состав "Спартака" сильнее "армейского" во всех линиях", - цитирует Кечинова "Евро-футбол".
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