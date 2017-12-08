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Матч "Ливерпуль" - "Спартак" на телеканале "Матч ТВ" посмотрели около 2,9 млн человек

Матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и московским "Спартаком", который транслировался "Матч ТВ", в общей сложности посмотрели около 2,9 млн человек. Об этом сообщается в пресс-релизе телеканала.

Доля телесмотрения матча среди целевой аудитории канала (мужчины старше 18 лет) составила 19,0% по Москве и 13,3% по России. В Москве показатель доли трансляции в молодежном сегменте телеаудитории составил 42,7%, причем во втором тайме доля выросла до 56,2%. На территории всей России трансляция первого тайма получила долю в 20,8% в молодежном сегменте, во втором тайме доля достигла 26,5%.

"Матч ТВ"
Теги: Ливерпуль Спартак
Сегодня, 19:18
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№3 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 19:47) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
И миллиона 1.5 расхерачили к E6EНЯМ свои телевизоры
Регистрация: 10.03.2012
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 19:45) #
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online

Цитата: Shekel
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Самый массовый был, когда немцы Бразилию в Бразилии драли 7-1
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 19:42) #
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  •  (3)
online

Самый массовый просмотр порно
Регистрация: 10.10.2013
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