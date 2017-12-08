Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Новости партнеров
Лента новостей:
14:58
Президент "Астаны": этот день будет золотыми буквами вписан в историю казахстанского футбола (3)
Президент "Астаны": этот день будет золотыми буквами вписан в историю казахстанского футбола (3)
13:45
Президент "Урала": продолжим ли мы бороться за верхние строчки или откатимся к борьбе за выживание?
Президент "Урала": продолжим ли мы бороться за верхние строчки или откатимся к борьбе за выживание?
Матч "Ливерпуль" - "Спартак" на телеканале "Матч ТВ" посмотрели около 2,9 млн человек
Матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и московским "Спартаком", который транслировался "Матч ТВ", в общей сложности посмотрели около 2,9 млн человек. Об этом сообщается в пресс-релизе телеканала.
Доля телесмотрения матча среди целевой аудитории канала (мужчины старше 18 лет) составила 19,0% по Москве и 13,3% по России. В Москве показатель доли трансляции в молодежном сегменте телеаудитории составил 42,7%, причем во втором тайме доля выросла до 56,2%. На территории всей России трансляция первого тайма получила долю в 20,8% в молодежном сегменте, во втором тайме доля достигла 26,5%.
"Матч ТВ"
Доля телесмотрения матча среди целевой аудитории канала (мужчины старше 18 лет) составила 19,0% по Москве и 13,3% по России. В Москве показатель доли трансляции в молодежном сегменте телеаудитории составил 42,7%, причем во втором тайме доля выросла до 56,2%. На территории всей России трансляция первого тайма получила долю в 20,8% в молодежном сегменте, во втором тайме доля достигла 26,5%.
"Матч ТВ"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.