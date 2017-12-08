Матч "Ливерпуль" - "Спартак" на телеканале "Матч ТВ" посмотрели около 2,9 млн человек

Матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и московским "Спартаком", который транслировался "Матч ТВ", в общей сложности посмотрели около 2,9 млн человек. Об этом сообщается в пресс-релизе телеканала.Доля телесмотрения матча среди целевой аудитории канала (мужчины старше 18 лет) составила 19,0% по Москве и 13,3% по России. В Москве показатель доли трансляции в молодежном сегменте телеаудитории составил 42,7%, причем во втором тайме доля выросла до 56,2%. На территории всей России трансляция первого тайма получила долю в 20,8% в молодежном сегменте, во втором тайме доля достигла 26,5%.