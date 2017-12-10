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Вадим Гущин: "Спартак"? Достигнув дна, от него можно оттолкнуться

Вадим Гущин, заведующий лабораторией Института медико-биологических проблем РАН, отметил, что поражение "Спартака" от "Ливерпуля" (0:7) нельзя назвать показательным.

– Что происходит с командой, которая потерпела самое крупное поражение в истории?

Аленичев в интервью "СЭ" все сказал. Ты теряешь уверенность в себе. Возникает ощущение, что ты вообще ни на что не способен. Трудно, что называется, встать с колен. Для этого, напротив, нужно ощущение если не всемогущества, то осознание того, что способен на многое. Сейчас это, безусловно, сбито. Но если бы все так было просто в психологии…

Достигнув дна, от него можно оттолкнуться. Болельщики, которые используют жаргонные выражения вроде "донная команда", не понимают, о чем говорят. Когда ты в отчаянии, начинаешь биться, как никогда. Хотя бы потому, что терять уже нечего. "Спартак" может доказать, что он не настолько плох – а ведь он и правда неплох. Матч с "Ливерпулем" – не показательный. У любой команды бывает не ее день, когда все залетает. Ничего катастрофического не случилось. Это удар скорее по репутации клуба, чем по репутации игроков. Тем более большинство из них вряд ли знакомы с историей "Спартака" и относятся к нему как-то по-особенному. И это было видно: не сказал бы, что спартаковцы изо всех сил бились уже при крупном счете.

Есть еще один фактор, который никто не учитывает. У "Спартака" на день меньше отдыха, чем у ЦСКА. Усталость хорошо давит на эмоциональные расстройства. Когда ты устал, тебе не особо-то до переживаний. Армейцы выступили достойно, бились, выигрывали после первого тайма. А спартаковцы бороться перестали минуте на 50-й, если не раньше. То есть силы сэкономили. Вдруг это тоже скажется? Тем более, у ЦСКА скамейка совсем короткая.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак Ливерпуль
Сегодня, 08:02
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