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Наиль Измайлов: в матче с "Ливерпулем" "Спартак" играл на победу

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Наиль Измайлов поделился воспоминаниями от разгромного поражения в матче с "Ливерпулем" (0:7) в 6-м туре Лиги чемпионов.

"Поражение 0:7, конечно, больно для команды и болельщиков. Но тем нее менее это опыт. Команда играла в этом матче на победу. Главным тренером была поставлена задача брать три очка. Мы играли по принципу пан или пропал. Все оправданно и обоснованно, никаких претензий никому нет. Мы понимаем, что это была продуманная тактика и ничего страшного здесь не вижу", - цитирует Измайлова "Спорт FM".
Теги: Спартак Ливерпуль
Сегодня, 01:25
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