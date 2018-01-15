Девять городов заинтересованы в проведении Суперкубка УЕФА 2020 года

Футбольные федерации девяти стран заинтересованы в проведении матча Суперкубка УЕФА в 2020 году.Встреча может состояться в Минске (Белоруссия), Тирасполе (Албания), Хельсинки (Финляндия), Ниццы (Франция), Хайфе (Израиль), Алма-Ате (Казахстан), Кишиневе (Молдавия), Белфасте (Северная Ирландия) или Порту (Португалия).Решение о месте проведения Суперкубка будет принято в мае 2018 года.