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Андрей Канчельскис: главное, что "Краснодар" не уступил "Реалу" по игре

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что "Краснодар" не уступил по игре "Реалу" в матче Юношеской лиги УЕФА.

В среду "Краснодар" на своем поле уступил "Реалу" в послематчевой серии пенальти, ни разу не реализовав 11-метровый. Днем ранее "Спартак" проиграл "Интеру" также по пенальти.

"Пенальти – настоящая лотерея. В этот раз повезло "Реалу". Ничего страшного не произошло. Главное, что не уступили по игре в основное время, имели шансы. Не только молодежные, и основные команды не забивали 11-метровые. Не думаю, что ребята испытывали дополнительное давление из-за имени "Реала" или "Интера". Такие же молодые ребята без опыта", - цитирует Канчельскиса "Спорт-Экспресс".
Теги: Канчельскис Реал Манчестер Юнайтед
Сегодня, 00:17
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