Новости партнеров

ЦСКА может быть наказан за использование пиротехники на матче с "Црвеной Звездой"

УЕФА может наказать ЦСКА за использование пиротехники во время матча Лиги Европы против сербской "Црвены Звезды".

В начале второго тайма встречи в Белграде болельщики ЦСКА зажгли несколько файеров, многократно использовали хлопушки и дымовые шашки. Из-за этого поле стадиона "Райко Митич" заволокло дымом, однако игра не была остановлена. Позднее во втором тайме пиротехнику использовали болельщики "Црвены Звезды".

Согласно регламенту УЕФА, ответственность за поведение болельщиков команды во время матчей несут клубы. В частности, согласно пункту 2 (с) статьи 16 они могут быть наказаны за использование пиротехнических средств.

ТАСС
Теги: ЦСКА Црвена Звезда
Сегодня, 01:18
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.