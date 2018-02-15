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Возвращение короля: дубль Криштиану Роналду ставит «ПСЖ» на грань катастрофы
Криштиану Роналду в очередной раз сумел преодолеть себя, переломив ход неудачно складывающегося матча. Португалец оформил дубль в главном матче «Реала» в 2018 году, обеспечив мадридцам контрольное преимущество перед поездкой в Париж. Rusfootball.info – о центральной встрече плэй-офф Лиги чемпионов.
Хоть традиционно и считается, что в плэй-офф Лиги чемпионов не бывает слабых соперников, полностью согласиться с этим утверждением нельзя. В этом году в 1/8 финала оказалось сразу несколько команд, которые вряд ли в полной мере соответствуют статусу турнира. В то же время, уже после первого раунда плэй-офф Лига чемпионов должна был потерять как минимум один супер-клуб, достойный места в заключительных стадиях.
Самой яркой афишей 1/8 финала было противостояние «Реала» и «ПСЖ». На кону стояло слишком многое, что делало встречу двух клубов едва ли не главным матчем 2018 года в клубном футболе.
Последние дни вожака
В последние годы футболисты «Реала» выиграли всевозможные трофеи, стали первыми в истории, кому удалось дважды подряд стать победителяи Лиги чемпионов. Но в нынешнем сезоне стало всё чаще казаться, что уходит эпоха. Уходит эпоха великого «Реала», который по трофеям можно назвать одним из величайших клубов в истории, уходит эпоха суперзвёзд, в первую очередь, Криштиану Роналду, которому уже исполнилось 33.
Невольно возникает аналогия с животным миром: стареющий лев неизменно лишается своего статуса и привелегий, а заканчивается всё тем, что его с трона свергает более молодая и сильная особь. Это – отличная иллюстрация для нынешнего статуса «Реала» и «ПСЖ». Если кому-то в будущем и удастся стать новым гегемоном в европейском футболе, то наибольшие шансы - у «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
На смену Криштиану Роналду должны прийти новые герои. И двоих молодых и дерзких «львов» перед нынешним сезоном подписало руководство «ПСЖ». Так, в команде появились Неймар и Мбаппе – одни из главных претендентов на «золотой мяч» в пост-Месси-Роналду эпоху. Двухраундовое противостояние с «Реалом» ещё и должно было дать ответ на вопрос, способен ли по-прежнему Криштиану оставаться на вершине или его оттуда могут безжалостно сбросить представители нового поколения.
Цена – тренерское кресло
Особую важность предстоящее противостояние приобретало для главных тренеров команд. Зиннедин Зидан хоть и привёл «Реал» к историческому достижению в виде двух побед в Лиге чемпионов, но в нынешнем сезоне оказался на грани увольнения. Провалы в чемпионате и кубке Испании в таком клубе, как «Реал», не могут пройти бесследно. Сам француз прекрасно отдавал себе отчёт в складывающейся ситуации. Как-то он прямо сказал, что теперь его судьба полностью зависит от исхода матчей с «ПСЖ». Вряд ли вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов после неудач на внутренней арене оставит хоть какие-то шансы Зидану на то, чтобы остаться у руля команды и в следующем сезоне.
Европейская пресса уже давно отправляет в отставку и Унаи Эмери. Боссы парижского клуба собрали звёздный состав, статусу которого явно не в полной мере соответствует главный тренер. К тому же, регулярно возникают слухи о недовольстве Неймара методами работы Эмери. Не приходится сомневаться, что в случае прямого клинча руководство «ПСЖ» встанет на сторону бразильской приммы.
Эмери мог и должен был упрочить свои позиции на тренерском мостике парижан ещё в прошлом сезоне. Обыгрывай «ПСЖ» «Барселону» в плэй-офф Лиги чемпионов, всё складывалось бы иначе. Вместо этого абсолютно удивительное фиаско в ответном матче на «Камп Ноу» лишь упрочило мнение о том, что Эмери не соответствует уровню и амбициям своей команды. Крайне негативное впечатление произвела и выбранная стратегия, которую можно было охарактеризовать лишь одним прилагательным – трусливая.
Ещё одну недачу в Лиге чемпионов баску уже вряд ли простят, пусть хоть отрыв «ПСЖ» от конкурентов в чемпионате Франции будет превышать двадцать очков. Ближневосточные владельцы столичного клуба не скрывают, что их интересует только один трофей – кубок Лиги чемпионов.
Наступление молодости
Первая встреча двухраундового противостояния подтвердила некоторые истины. Во-первых, «ПСЖ» действительно превращается в суперклуб, способный на равных играть с любым грандом. Во-вторых, Криштиану Роналду умеет вести за собой партнёров в ключевых эпизодах. В-третьих, Унаи Эмери не научился на собственных ошибках прошлого сезона.
Парижане вполне могли решить исход двухраундового противостояния в свою пользу. Гости были лучше на протяжении 70 минут игрового времени, но благополучно отдали преимущество сопернику, а в концовке максимально осложнили собственную задачу.
Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабио празднует взятие ворот "Реала"
В первом тайме соперники обменивались ударами, выбрав схожие модели построения игры с высоким прессингом. Голкиперу «Реала» Кейлору Навасу приходилось долго искать партнёра у штрафной, чтобы сделать передачу от ворот. В прессинге у чужой штрафной участвовали по 3-4 игрока парижского клуба. Активность гостей явно мешала мадридцам, которые периодически теряли мяч на своей половине поля. Но довольно долго парижан подводила точность, а мадридцев спасала самоотверженная игра. Начо и Каземиро успели дважды ликвидировать угрозу, не позволив Неймару пробить с близкой дистанции. У «Реала» должен был отличиться Криштиану Роналду, не реализовавший выход один на один.
И всё же парижане были лучше. Французский клуб использовал свой шанс в концовке тайма. И гол получился весьма символичным: Модрич не доработал эпизод, оставив Рабио, который и попал в цель из пределов штрафной. Но дальше парижане начали чудить. Слабым звеном оказался юный Ло Чельсо. Аргентинец зачем-то положил руки на плечи Кроосу в собственной штрафной, а хавбек «Реала» охотно упал. Криштиану Роналду своим шансом воспользовался сполна и сравнял счёт.
К тому моменту гости могли вести уже со счётом 2-0, забей Кавани из пределов штрафной в убойной ситуации. Но реализация моментов остаётся слабой стороной уругвайца. В итоге на перерыв команды ушли при равном счёте.
Трусость ver. 2.0
Во втором тайме парижане продолжили действовать агрессивно в атаке. Не покидало ощущение, что вот-вот оборона мадридцев дрогнет. Быстроногие Мбаппе и Неймар здорово использовали пространство на флангах, но хозяев спасала самоотверженная игра в обороне. Парижанам нужно было ещё немного надавить, чтобы перед ответной встречей выйти вперёд. Но вместо этого гости ослабили хватку. Унаи Эмери снял с игры Кавани, заменив его на защитника Менье. Зидан ответил выходом Бэйла вместо Бензема, а на последние десять минут еще и отправил на поле Асенсио.
Криштиану Роналду забивает с точки
Парижане уже явно поглядывали на часы, прикидывая свои шансы в случае ничьей, а «Реал» воспользовался таким подарком. В последние десять минут мадридцы фактически решили исход противостояния, забив дважды. В первом случае здорово сыграл Криштиану Роналду, среагировавший на отскок. Во втором – Марсело, исхитрившийся пробить из неудобной позиции. У «ПСЖ» дрогнул Ареоля, который вполне мог спасти в обоих моментах.
Теперь мадридцы отправляются в Париж, зная, что всё находится в их руках. Но и «ПСЖ» сохраняет шансы на выход в следующий раунд: «Реал» в нынешнем сезоне очень любит делать подарки соперникам. Но главное, что первый бой остался за «старым львом». Теперь Неймару нужно подтверждать свои амбиции в ответной встрече.
РЕАЛ МАДРИД (Испания) - ПСЖ (Франция) - 3:1 (1:1)
Голы: Рабьо, 33 (0:1). Роналду, 45 - с пенальти (1:1). Роналду, 83 (2:1). Марселу, 86 (3:1).
"Реал": Навас, Начо, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Кроос, Каземиру (Васкес, 79), Иско (Асенсио, 79), Бензема (Бэйл, 68), Криштиану Роналду.
"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Кимпембе, Маркиньюс, Берчиче, Верратти, Ло Сельсо (Дракслер, 84), Рабьо, Мбаппе, Кавани (Менье, 66), Неймар.
Предупреждения: Неймар, 15. Ло Сельсо, 25. Иско, 33. Рабьо, 64. Начо, 78. Менье, 90.
14 февраля 2018. Мадрид.
Стадион "Сантьяго Бернабеу".
Судья - Джанлука Рокки (Италия).
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Хоть традиционно и считается, что в плэй-офф Лиги чемпионов не бывает слабых соперников, полностью согласиться с этим утверждением нельзя. В этом году в 1/8 финала оказалось сразу несколько команд, которые вряд ли в полной мере соответствуют статусу турнира. В то же время, уже после первого раунда плэй-офф Лига чемпионов должна был потерять как минимум один супер-клуб, достойный места в заключительных стадиях.
Самой яркой афишей 1/8 финала было противостояние «Реала» и «ПСЖ». На кону стояло слишком многое, что делало встречу двух клубов едва ли не главным матчем 2018 года в клубном футболе.
Последние дни вожака
В последние годы футболисты «Реала» выиграли всевозможные трофеи, стали первыми в истории, кому удалось дважды подряд стать победителяи Лиги чемпионов. Но в нынешнем сезоне стало всё чаще казаться, что уходит эпоха. Уходит эпоха великого «Реала», который по трофеям можно назвать одним из величайших клубов в истории, уходит эпоха суперзвёзд, в первую очередь, Криштиану Роналду, которому уже исполнилось 33.
Невольно возникает аналогия с животным миром: стареющий лев неизменно лишается своего статуса и привелегий, а заканчивается всё тем, что его с трона свергает более молодая и сильная особь. Это – отличная иллюстрация для нынешнего статуса «Реала» и «ПСЖ». Если кому-то в будущем и удастся стать новым гегемоном в европейском футболе, то наибольшие шансы - у «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
На смену Криштиану Роналду должны прийти новые герои. И двоих молодых и дерзких «львов» перед нынешним сезоном подписало руководство «ПСЖ». Так, в команде появились Неймар и Мбаппе – одни из главных претендентов на «золотой мяч» в пост-Месси-Роналду эпоху. Двухраундовое противостояние с «Реалом» ещё и должно было дать ответ на вопрос, способен ли по-прежнему Криштиану оставаться на вершине или его оттуда могут безжалостно сбросить представители нового поколения.
Цена – тренерское кресло
Особую важность предстоящее противостояние приобретало для главных тренеров команд. Зиннедин Зидан хоть и привёл «Реал» к историческому достижению в виде двух побед в Лиге чемпионов, но в нынешнем сезоне оказался на грани увольнения. Провалы в чемпионате и кубке Испании в таком клубе, как «Реал», не могут пройти бесследно. Сам француз прекрасно отдавал себе отчёт в складывающейся ситуации. Как-то он прямо сказал, что теперь его судьба полностью зависит от исхода матчей с «ПСЖ». Вряд ли вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов после неудач на внутренней арене оставит хоть какие-то шансы Зидану на то, чтобы остаться у руля команды и в следующем сезоне.
Европейская пресса уже давно отправляет в отставку и Унаи Эмери. Боссы парижского клуба собрали звёздный состав, статусу которого явно не в полной мере соответствует главный тренер. К тому же, регулярно возникают слухи о недовольстве Неймара методами работы Эмери. Не приходится сомневаться, что в случае прямого клинча руководство «ПСЖ» встанет на сторону бразильской приммы.
Эмери мог и должен был упрочить свои позиции на тренерском мостике парижан ещё в прошлом сезоне. Обыгрывай «ПСЖ» «Барселону» в плэй-офф Лиги чемпионов, всё складывалось бы иначе. Вместо этого абсолютно удивительное фиаско в ответном матче на «Камп Ноу» лишь упрочило мнение о том, что Эмери не соответствует уровню и амбициям своей команды. Крайне негативное впечатление произвела и выбранная стратегия, которую можно было охарактеризовать лишь одним прилагательным – трусливая.
Ещё одну недачу в Лиге чемпионов баску уже вряд ли простят, пусть хоть отрыв «ПСЖ» от конкурентов в чемпионате Франции будет превышать двадцать очков. Ближневосточные владельцы столичного клуба не скрывают, что их интересует только один трофей – кубок Лиги чемпионов.
Наступление молодости
Первая встреча двухраундового противостояния подтвердила некоторые истины. Во-первых, «ПСЖ» действительно превращается в суперклуб, способный на равных играть с любым грандом. Во-вторых, Криштиану Роналду умеет вести за собой партнёров в ключевых эпизодах. В-третьих, Унаи Эмери не научился на собственных ошибках прошлого сезона.
Парижане вполне могли решить исход двухраундового противостояния в свою пользу. Гости были лучше на протяжении 70 минут игрового времени, но благополучно отдали преимущество сопернику, а в концовке максимально осложнили собственную задачу.
Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабио празднует взятие ворот "Реала"
В первом тайме соперники обменивались ударами, выбрав схожие модели построения игры с высоким прессингом. Голкиперу «Реала» Кейлору Навасу приходилось долго искать партнёра у штрафной, чтобы сделать передачу от ворот. В прессинге у чужой штрафной участвовали по 3-4 игрока парижского клуба. Активность гостей явно мешала мадридцам, которые периодически теряли мяч на своей половине поля. Но довольно долго парижан подводила точность, а мадридцев спасала самоотверженная игра. Начо и Каземиро успели дважды ликвидировать угрозу, не позволив Неймару пробить с близкой дистанции. У «Реала» должен был отличиться Криштиану Роналду, не реализовавший выход один на один.
И всё же парижане были лучше. Французский клуб использовал свой шанс в концовке тайма. И гол получился весьма символичным: Модрич не доработал эпизод, оставив Рабио, который и попал в цель из пределов штрафной. Но дальше парижане начали чудить. Слабым звеном оказался юный Ло Чельсо. Аргентинец зачем-то положил руки на плечи Кроосу в собственной штрафной, а хавбек «Реала» охотно упал. Криштиану Роналду своим шансом воспользовался сполна и сравнял счёт.
К тому моменту гости могли вести уже со счётом 2-0, забей Кавани из пределов штрафной в убойной ситуации. Но реализация моментов остаётся слабой стороной уругвайца. В итоге на перерыв команды ушли при равном счёте.
Трусость ver. 2.0
Во втором тайме парижане продолжили действовать агрессивно в атаке. Не покидало ощущение, что вот-вот оборона мадридцев дрогнет. Быстроногие Мбаппе и Неймар здорово использовали пространство на флангах, но хозяев спасала самоотверженная игра в обороне. Парижанам нужно было ещё немного надавить, чтобы перед ответной встречей выйти вперёд. Но вместо этого гости ослабили хватку. Унаи Эмери снял с игры Кавани, заменив его на защитника Менье. Зидан ответил выходом Бэйла вместо Бензема, а на последние десять минут еще и отправил на поле Асенсио.
Криштиану Роналду забивает с точки
Парижане уже явно поглядывали на часы, прикидывая свои шансы в случае ничьей, а «Реал» воспользовался таким подарком. В последние десять минут мадридцы фактически решили исход противостояния, забив дважды. В первом случае здорово сыграл Криштиану Роналду, среагировавший на отскок. Во втором – Марсело, исхитрившийся пробить из неудобной позиции. У «ПСЖ» дрогнул Ареоля, который вполне мог спасти в обоих моментах.
Теперь мадридцы отправляются в Париж, зная, что всё находится в их руках. Но и «ПСЖ» сохраняет шансы на выход в следующий раунд: «Реал» в нынешнем сезоне очень любит делать подарки соперникам. Но главное, что первый бой остался за «старым львом». Теперь Неймару нужно подтверждать свои амбиции в ответной встрече.
РЕАЛ МАДРИД (Испания) - ПСЖ (Франция) - 3:1 (1:1)
Голы: Рабьо, 33 (0:1). Роналду, 45 - с пенальти (1:1). Роналду, 83 (2:1). Марселу, 86 (3:1).
"Реал": Навас, Начо, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Кроос, Каземиру (Васкес, 79), Иско (Асенсио, 79), Бензема (Бэйл, 68), Криштиану Роналду.
"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Кимпембе, Маркиньюс, Берчиче, Верратти, Ло Сельсо (Дракслер, 84), Рабьо, Мбаппе, Кавани (Менье, 66), Неймар.
Предупреждения: Неймар, 15. Ло Сельсо, 25. Иско, 33. Рабьо, 64. Начо, 78. Менье, 90.
14 февраля 2018. Мадрид.
Стадион "Сантьяго Бернабеу".
Судья - Джанлука Рокки (Италия).
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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