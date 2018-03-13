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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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С тремя неизвестными и супер-матчем среды: превью ответных игр 1/8 финала Лиги чемпионов
На этой неделе определятся последние участники 1/4 финала Лиги чемпионов. Во вторник и среду будут сыграны матчи, в большинстве из которых сохраняется интрига. Лишь "Бавария" уже обеспечила себе выход в следующий раунд, а судьба ещё трёх путёвок в четвертьфинал остаётся неизвестной. Rusfootball.info рассказывает об ответных матчах плэй-офф Лиги чемпионов.
В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов сразу несколько команд "убили" интригу. В их числе была и "Бавария", которая не оставила никаких шансов "Бешикташу". Немецкий суперклуб разгромил соперника со счётом 5:0, превратив ответную встречу в Стамбуле в формальность. Зато в других противостояниях ожидается нешуточная борьба. В оставшихся трёх матчах лишь "Шахтёр" сумел победить, да и то с минимальным счётом. В остальных встречах были зафиксированы ничьи, сохранившие практически полное равновесие.
По стопам Сэра Алекса
После того, как легендарный Сэр Алекс Фергюсон вышел на пенсию, "Манчестер Юнайтед" лишь однажды добирался до 1/4 финала Лиги чемпионов. Случилось это во время работы с клубом другого шотландца – Дэвида Мойеса. Тогда путь в четвертьфинал получился тернистым: "МЮ" едва не выбил из розыгрыша Лиги чемпионов скромный "Олимпиакос". Греки выиграли первый матч со счётом 2:0, но затем "красные дьяволы" разгромили соперника – 3:0. Впрочем, уже в следующей стадии "Бавария" наглядно продемонстрировала, что тот "МЮ" совсем не дотягивает до статуса европейского гранда.
Теперь новую историю клуба пишет Жозе Моуриньо – настоящий специалист по кубковым матчам. В прошлом сезоне португалец ещё раз доказал это, выиграв Лигу Европы. Но разве сравнивать победы над "Аяксом" и "Ростовом" с играми с "Ювентусом" и "Реалом"? Очевидно, что истинную силу "МЮ" можно будет увидеть лишь в следующей стадии Лиги чемпионов, но пока англичанам нужно пройти "Севилью".
Конечно, андалусийцы не входят в число сильнейших даже в Испании, не говоря уже о Европе, но зато у них есть колоссальный опыт игры в еврокубках. При Унаи Эмери "Севилья" и вовсе превратилась в настоящего специалиста по этому турниру, выиграв его трижды. Теперь "Севилья" учится жить с Винченцо Монтеллой, чьи идеи так и не пришлись к миланскому двору.
При Монтелле "Севилья" так и не сумела вмешаться в борьбу за финиш в лигочемпионской зоне. Сейчас команда в турнирной таблице Примеры отстаёт от четвёртой строчки на 11 очков. Зато "Севилья" продолжает борьбу в Лиге чемпионов, а также команда пробилась в финал Кубка Испании, где сыграет с "Барселоной".
Серьёзной проблемой андалусийцев остаётся слабая игра в обороне. По количеству пропущенных мячей "Севилья" занимает 7-е место с конца среди клубов Примеры. Сдержать атакующих игроков "Юнайтед" гостям будет сложно. В последнее время "красные дьяволы" как раз начали здорово использовать свои моменты. В минувшие выходные в этом могли убедиться футболисты "Ливерпуля". На "Олд Траффорде" "МЮ" ещё в первом тайме сумел удивить соперника дублем Маркуса Рэшфорда. В полной мере отойти от нокдауна оппонент так и не сумел.
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа помог гостям сохранить ничью в матче с "Севильей"
В последний раз "Юнайтед" не забивал на своём поле ещё в конце декабря, когда в рамках Премьер-Лиги "красные дьяволы" сыграли на "Олд Траффорде" вничью с "Саутгемптоном" (0:0). Если Винченцо Монтелла едет в Манчестер отстаивать нули, то с такой задачей гостям вряд ли удастся справиться.
Фонсека наслаждается моментом
Донецкий "Шахтёр" может повторить лучший результат в своей истории и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Любопытно, что "горняки", пробившиеся в 1/4 финала турнира в сезоне 2010/2011, также тогда преодолели "Рому". В Риме гости победили со счётом 3:2, а в ответной встрече и вовсе разгромили соперника – 3:0.
Неплохой задел для продолжения борьбы в самом престижном клубном турнире Европы "Шахтёр" сделал и в этот раз. Первый матч соперников закончился победой украинцев со счётом 2:1. Номинальным хозяевам, которые проводят домашние матчи в Харькове, по ходу встречи пришлось отыгрываться, а победа получилось волевой. Тем не менее, гол, забитый на чужом поле, оставляет хорошие шансы и "Роме", которой теперь нужно побеждать с минимальным счётом.
Римляне сейчас находятся в хорошем эмоциональном состоянии. Дело в том, что "Рома" в чемпионате Италии одержала две победы подряд, которые, к тому же, получились очень яркими. Сперва "волчица" поставила большой знак вопроса рядом с чемпионскими амбициями "Наполи", победив одного из претендентов на Скудетто в гостях со счётом 4:2. В том матче гости сделали всего восемь касаний в чужой штрафной, половина из которых получилась результативной. А затем "Рома" ещё и разгромила "Торино" (3:0). После этих побед подопечные Эусебио Ди Франческо закрепились на третьей строчке и создали хороший задел для финиша в лигочемпионской зоне.
Волевая победа "Шахтёра" сделала "горняков" фаворитами противостояния
В полной боевой готовности к одному из главных матчей сезона подходит и "Шахтёр". "Горняки" уже успели выбить из Лиги чемпионов "Наполи", а теперь могут "снять скальп" с ещё одного итальянского клуба. В чемпионате Украины "Шахтёр" единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая конкурентов из "Динамо" на шесть очков. Такой отрыв уже можно назвать чемпионским.
Перед матчем с "Ромой" наставник "Шахтёра" Паулу Фонсека излучал уверенность в собственных силах. Португалец отметил, что победа над римлянами по сумме двух матчей повысит оценку самого тренера и футболистов "Шахтёра". Самый бразильский клуб Украины очень хочет повторить своё достижение сезона 2010/2011 и для этого созданы все предпосылки.
Плотник против архитектора
Главный матч недели в Лиге чемпионов состоится в среду на "Камп Ноу". "Челси" и "Барселона" в первой встрече сыграли вничью, отложив выявление победителя двухматчевого противостояния на ответный поединок. Лондонцы сыграли строго в обороне и очень остро в атаке. В итоге они открыли счёт, а Виллиан записал в свой актив ещё и два попадания в штангу. "Челси" должен был побеждать, но буквально подарил гол сопернику, потеряв мяч перед своими воротами в концовке встречи.
Гостевой гол полностью меняет ситуацию. А в матче "Челси" и "Барселоны" тем более. Наверняка, в случае победы на "Стэмфорд Бридж" наставник лондонцев Антонио Конте выставил бы на "Камп Ноу" такой "автобус", которому мог бы позавидовать и Жозе Моуриньо. Но теперь уже "синим" нужно забивать, только в этом случае они смогут пройти дальше.
Известный футбольный комментатор Василий Уткин часто сравнивает Конте с плотником, который умеет хорошо делать табуретки. Действительно, игру в исполнении "Челси" трудно назвать изящной, но она уже принесла лондонцам титул чемпионов Англии, а "Ювентус" Конте и вовсе превратил в гегемона итальянского футбола. И если уж кто-то может остановить "Барселону" в её нынешнем состоянии, то это – Конте.
Месси спас "Барселону" от поражения в Лондоне
Приход Эрнесто Вальверде в каталонский клуб привёл к некоторым изменениям в игре "Барсы". Но нужно отдать должное новому тренеру: он сумел удержать "сине-гранатовых" на вершине даже после ухода Неймара, который многие воспринимали чуть ли не началом конца славной эпохи каталонцев. Вальверде перестроил игру, научил "Барселону" лучше защищаться, более эффективно использовать мяч. Сейчас "Барса" уверенно лидирует в чемпионате Испании, опережая ближайшего конкурента на 8 очков. По аналогии с эпитетом Уткина нового тренера "Барселоны" вполне можно сравнить с архитектором или скульптором.
К слову, "Барселона" – единственная команда из чемпионатов большой европейской пятёрки, которая идёт без поражений во внутреннем первенстве. Взять этот бастион гостям из Лондона будет совсем непросто.
Естественно, что невозможно полностью отказаться от параллелей с легендарным матчем "Челси" и "Барсы" имени Тома Хенинга Эвребё, который был сыгран в полуфинале Лиги чемпионов сезона 2008/2009. К счастью, в первой встрече команд в нынешнем сезоне судейские ошибки не сказались на результате.
В минувшие выходные обе команды одержали победы в своих чемпионатах. "Барселона" без особых проблем обыграла "Малагу" (2:0), а "Челси" – "Кристал Пэлас" (2:1). Если каталонцы уже фактически обеспечили себе чемпионский титул, то "синие" продолжают вести борьбу за финиш в лигочемпионской зоне. В этой гонке "Челси" пока выглядит аутсайдером. За 8 туров до конца подопечные Антонио Конте занимают 5-ю строчку с отставанием в четыре очка от "Ливерпуля", занимающего 4-е место.
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответные матчи
Вторник, 13 марта
"Манчестер Юнайтед" – "Севилья", 22:45 (первый матч - 0:0)
"Рома" – "Шахтёр", 22:45 (первый матч – 1:2)
Среда, 14 марта
"Барселона" – "Челси", 22:45 (первый матч – 1:1)
"Бешикташ" – "Бавария", 20:00 (первый матч – 0:5)
Антон Мозговой, Rusfootball.info
В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов сразу несколько команд "убили" интригу. В их числе была и "Бавария", которая не оставила никаких шансов "Бешикташу". Немецкий суперклуб разгромил соперника со счётом 5:0, превратив ответную встречу в Стамбуле в формальность. Зато в других противостояниях ожидается нешуточная борьба. В оставшихся трёх матчах лишь "Шахтёр" сумел победить, да и то с минимальным счётом. В остальных встречах были зафиксированы ничьи, сохранившие практически полное равновесие.
По стопам Сэра Алекса
После того, как легендарный Сэр Алекс Фергюсон вышел на пенсию, "Манчестер Юнайтед" лишь однажды добирался до 1/4 финала Лиги чемпионов. Случилось это во время работы с клубом другого шотландца – Дэвида Мойеса. Тогда путь в четвертьфинал получился тернистым: "МЮ" едва не выбил из розыгрыша Лиги чемпионов скромный "Олимпиакос". Греки выиграли первый матч со счётом 2:0, но затем "красные дьяволы" разгромили соперника – 3:0. Впрочем, уже в следующей стадии "Бавария" наглядно продемонстрировала, что тот "МЮ" совсем не дотягивает до статуса европейского гранда.
Теперь новую историю клуба пишет Жозе Моуриньо – настоящий специалист по кубковым матчам. В прошлом сезоне португалец ещё раз доказал это, выиграв Лигу Европы. Но разве сравнивать победы над "Аяксом" и "Ростовом" с играми с "Ювентусом" и "Реалом"? Очевидно, что истинную силу "МЮ" можно будет увидеть лишь в следующей стадии Лиги чемпионов, но пока англичанам нужно пройти "Севилью".
Конечно, андалусийцы не входят в число сильнейших даже в Испании, не говоря уже о Европе, но зато у них есть колоссальный опыт игры в еврокубках. При Унаи Эмери "Севилья" и вовсе превратилась в настоящего специалиста по этому турниру, выиграв его трижды. Теперь "Севилья" учится жить с Винченцо Монтеллой, чьи идеи так и не пришлись к миланскому двору.
При Монтелле "Севилья" так и не сумела вмешаться в борьбу за финиш в лигочемпионской зоне. Сейчас команда в турнирной таблице Примеры отстаёт от четвёртой строчки на 11 очков. Зато "Севилья" продолжает борьбу в Лиге чемпионов, а также команда пробилась в финал Кубка Испании, где сыграет с "Барселоной".
Серьёзной проблемой андалусийцев остаётся слабая игра в обороне. По количеству пропущенных мячей "Севилья" занимает 7-е место с конца среди клубов Примеры. Сдержать атакующих игроков "Юнайтед" гостям будет сложно. В последнее время "красные дьяволы" как раз начали здорово использовать свои моменты. В минувшие выходные в этом могли убедиться футболисты "Ливерпуля". На "Олд Траффорде" "МЮ" ещё в первом тайме сумел удивить соперника дублем Маркуса Рэшфорда. В полной мере отойти от нокдауна оппонент так и не сумел.
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа помог гостям сохранить ничью в матче с "Севильей"
В последний раз "Юнайтед" не забивал на своём поле ещё в конце декабря, когда в рамках Премьер-Лиги "красные дьяволы" сыграли на "Олд Траффорде" вничью с "Саутгемптоном" (0:0). Если Винченцо Монтелла едет в Манчестер отстаивать нули, то с такой задачей гостям вряд ли удастся справиться.
Фонсека наслаждается моментом
Донецкий "Шахтёр" может повторить лучший результат в своей истории и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Любопытно, что "горняки", пробившиеся в 1/4 финала турнира в сезоне 2010/2011, также тогда преодолели "Рому". В Риме гости победили со счётом 3:2, а в ответной встрече и вовсе разгромили соперника – 3:0.
Неплохой задел для продолжения борьбы в самом престижном клубном турнире Европы "Шахтёр" сделал и в этот раз. Первый матч соперников закончился победой украинцев со счётом 2:1. Номинальным хозяевам, которые проводят домашние матчи в Харькове, по ходу встречи пришлось отыгрываться, а победа получилось волевой. Тем не менее, гол, забитый на чужом поле, оставляет хорошие шансы и "Роме", которой теперь нужно побеждать с минимальным счётом.
Римляне сейчас находятся в хорошем эмоциональном состоянии. Дело в том, что "Рома" в чемпионате Италии одержала две победы подряд, которые, к тому же, получились очень яркими. Сперва "волчица" поставила большой знак вопроса рядом с чемпионскими амбициями "Наполи", победив одного из претендентов на Скудетто в гостях со счётом 4:2. В том матче гости сделали всего восемь касаний в чужой штрафной, половина из которых получилась результативной. А затем "Рома" ещё и разгромила "Торино" (3:0). После этих побед подопечные Эусебио Ди Франческо закрепились на третьей строчке и создали хороший задел для финиша в лигочемпионской зоне.
Волевая победа "Шахтёра" сделала "горняков" фаворитами противостояния
В полной боевой готовности к одному из главных матчей сезона подходит и "Шахтёр". "Горняки" уже успели выбить из Лиги чемпионов "Наполи", а теперь могут "снять скальп" с ещё одного итальянского клуба. В чемпионате Украины "Шахтёр" единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая конкурентов из "Динамо" на шесть очков. Такой отрыв уже можно назвать чемпионским.
Перед матчем с "Ромой" наставник "Шахтёра" Паулу Фонсека излучал уверенность в собственных силах. Португалец отметил, что победа над римлянами по сумме двух матчей повысит оценку самого тренера и футболистов "Шахтёра". Самый бразильский клуб Украины очень хочет повторить своё достижение сезона 2010/2011 и для этого созданы все предпосылки.
Плотник против архитектора
Главный матч недели в Лиге чемпионов состоится в среду на "Камп Ноу". "Челси" и "Барселона" в первой встрече сыграли вничью, отложив выявление победителя двухматчевого противостояния на ответный поединок. Лондонцы сыграли строго в обороне и очень остро в атаке. В итоге они открыли счёт, а Виллиан записал в свой актив ещё и два попадания в штангу. "Челси" должен был побеждать, но буквально подарил гол сопернику, потеряв мяч перед своими воротами в концовке встречи.
Гостевой гол полностью меняет ситуацию. А в матче "Челси" и "Барселоны" тем более. Наверняка, в случае победы на "Стэмфорд Бридж" наставник лондонцев Антонио Конте выставил бы на "Камп Ноу" такой "автобус", которому мог бы позавидовать и Жозе Моуриньо. Но теперь уже "синим" нужно забивать, только в этом случае они смогут пройти дальше.
Известный футбольный комментатор Василий Уткин часто сравнивает Конте с плотником, который умеет хорошо делать табуретки. Действительно, игру в исполнении "Челси" трудно назвать изящной, но она уже принесла лондонцам титул чемпионов Англии, а "Ювентус" Конте и вовсе превратил в гегемона итальянского футбола. И если уж кто-то может остановить "Барселону" в её нынешнем состоянии, то это – Конте.
Месси спас "Барселону" от поражения в Лондоне
Приход Эрнесто Вальверде в каталонский клуб привёл к некоторым изменениям в игре "Барсы". Но нужно отдать должное новому тренеру: он сумел удержать "сине-гранатовых" на вершине даже после ухода Неймара, который многие воспринимали чуть ли не началом конца славной эпохи каталонцев. Вальверде перестроил игру, научил "Барселону" лучше защищаться, более эффективно использовать мяч. Сейчас "Барса" уверенно лидирует в чемпионате Испании, опережая ближайшего конкурента на 8 очков. По аналогии с эпитетом Уткина нового тренера "Барселоны" вполне можно сравнить с архитектором или скульптором.
К слову, "Барселона" – единственная команда из чемпионатов большой европейской пятёрки, которая идёт без поражений во внутреннем первенстве. Взять этот бастион гостям из Лондона будет совсем непросто.
Естественно, что невозможно полностью отказаться от параллелей с легендарным матчем "Челси" и "Барсы" имени Тома Хенинга Эвребё, который был сыгран в полуфинале Лиги чемпионов сезона 2008/2009. К счастью, в первой встрече команд в нынешнем сезоне судейские ошибки не сказались на результате.
В минувшие выходные обе команды одержали победы в своих чемпионатах. "Барселона" без особых проблем обыграла "Малагу" (2:0), а "Челси" – "Кристал Пэлас" (2:1). Если каталонцы уже фактически обеспечили себе чемпионский титул, то "синие" продолжают вести борьбу за финиш в лигочемпионской зоне. В этой гонке "Челси" пока выглядит аутсайдером. За 8 туров до конца подопечные Антонио Конте занимают 5-ю строчку с отставанием в четыре очка от "Ливерпуля", занимающего 4-е место.
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответные матчи
Вторник, 13 марта
"Манчестер Юнайтед" – "Севилья", 22:45 (первый матч - 0:0)
"Рома" – "Шахтёр", 22:45 (первый матч – 1:2)
Среда, 14 марта
"Барселона" – "Челси", 22:45 (первый матч – 1:1)
"Бешикташ" – "Бавария", 20:00 (первый матч – 0:5)
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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