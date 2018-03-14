Реванш за 2011-й: "Рома" выбила "Шахтёр" из Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтёр" не сумел пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей "Роме". Всё решил гостевой гол римлян, который в этом противостоянии был эквивалентен двум. "Горняки" на "Олимпико" так и не вспомнили о том, как результативно играть в атаке.– о поражении "Шахтёра" в Риме.На фоне супервывесок "Реал" – "ПСЖ" и "Челси" – "Барселона" несколько померкло противостояние "Ромы" и "Шахтёра". Впрочем, произошло это незаслуженно: итальянский и украинский клубы явно несправедливо обделили вниманием. "Рома" успешно выбила из турнира "Атлетико", не позволив мадридцам, которые при Диего Симеоне доходили до финала Лиги чемпионов, выйти в плэй-офф. А "Шахтёр" остановил "Наполи", который в начале сезона восторженно сравнивали с "Манчестер Сити"."Шахтёр" и "Рома" уже встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне 2010/2011. Тогда победителем из двухматчевого противостояния вышел украинский клуб. В Риме "горняки" победили со счётом 3:2, а в домашнем матче и вовсе разгромили соперника - 3:0. Тот результат до сих пор остаётся лучшим в истории "Шахтёра" в Лиге чемпионов.Перед ответным матчем в Риме журналисты не могли упустить возможность для проведения параллелей с теми играми. Повод этому дали и сами игроки "Шахтёра", которые остановились в том же отеле, как и в 2011 году. Правда, наставник "горняков" Паулу Фонсека заявил, что не был в курсе этого.Вообще, Фонсека уже явно перерос украинский чемпионат. И португалец особо не скрывает, что мыслит более глобальными категориями. Он признался, что в случае победы над "Ромой" он как тренер будет котироваться выше, как и игроки "Шахтёра". Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.Доказывает свою состоятельность в нынешнем сезоне и наставник "Ромы" Эусебио Ди Франческо. После успешной работы с "Сассуоло" он получил шанс в большом клубе. Работа в Риме сопровождается и большой ответственностью. Старт Ди Франческо в новом клубе уже можно назвать удачным. "Волчица" ведёт борьбу за финиш в лигочемпионской зоне и, по всей видимости, финиширует в четвёрке. Да и выход в плэй-офф Лиги чемпионов из одной из самых сложных групп также является успехом.В первой встрече двухматчевого противостояния итальянцы создали неплохой задел перед игрой на "Олимпико". "Рома" вела по ходу игры, но потерпела поражение со счётом 2:1. В ответной встрече хозяев устраивала и победа с минимальным счётом. С громогласной поддержкой римского стадиона футболисты "Ромы" вполне могли рассчитывать на успех.После первой встречи 1/8 финала обе команды провели по три матча. "Рома" уступила "Милану", но затем обыграла "Наполи" и "Торино", забив в двух матчах 7 мячей. "Шахтёр" и вовсе трижды громил соперников по чемпионату Украины с общим счётом 11:0. Акты устрашения перед одним из важнейших матчей сезона итальянцам и украинцам удались.Первый тайм получился слишком прагматичным в исполнении обеих команд. "Шахтёр" спокойно держал оборону, рассчитывая на скоростные забеги быстрых форвардов, а "Рома" отметилась лишь яркой десятиминуткой. В дебютном отрезке матча мог отличиться Джеко, но сперва он пробил слишком слабо по воротам, а затем ещё и забрался в офсайд. "Шахтёр" сумел ответить острой атакой, в ходе которой игроки "Ромы" едва не забили в свои ворота.В дальнейшем команды обменялись потенциально голевыми атаками. Пятов снял мяч с ноги у Джеко, уже мысленно праздновавшего взятие ворот, а Феррейра не воспользовался ошибкой Фасио, который вывел бразильца на рандеву с Аллисоном.В первом тайме Эусебио Ди Франческо то и дело выходил к бровке поля, выражая бурное недовольство действиями своих подопечных. "Шахтёр" вёл игру и минимизировал опасные моменты у своих ворот. Впрочем, на 90 минут концентрации "горнякам" не хватило. Уже в начале второго тайма гости не сумели организовать искусственный офсайд, а Джеко завершил начатое, пробросив мяч между ног Пятову.Для того, чтобы сравнять счёт и выйти в следующий раунд у "Шахтёра" был почти целый тайм. Тем удивительнее, что украинский суперклуб так и не сумел толком побеспокоить Аллисона. "Рома" фактически повторила свой подвиг в игре с "Наполи", вновь запарковав "автобус", а "Шахтёр" за оставшиеся полчаса создал лишь один потенциально голевой момент. Более того, римляне были куда ближе ко второму голу. В концовке гости ещё и остались в меньшинстве после того, как Ордец сбил Джеко, убегавшего один на один."Шахтёр" мог перевернуть ход неудачно складывающегося матча уже в самой концовке, но Дентиньо не дотянулся до мяча после прострела Тайсона в компенсированное время. "Шахтёр" так и не сумел пробить Аллисона, да и вряд ли по второму матчу заслужил выход в следующий раунд. Повторения пути сезона 2010/2011 не получилось. Теперь "горнякам" придётся ещё как минимум на год отложить мечты о больших успехах в Европе.Тем временем "Рома" взяла важный реванш за события семилетней давности. Эусебио Ди Франческо всего за две недели успел поставить большой знак вопроса рядом с амбициями "Наполи" на Скудетто и отправить лидера чемпионата Украины доигрывать сезон без еврокубкового продолжения. С такой "Ромой" совершенно точно придётся считаться в четвертьфинале.Бен Йеддер, 74 (0:1). Бен Йеддер, 78 (0:2). Лукаку, 84 (1:2).: де Хеа, Валенсия (Мата, 77), Байи, Смоллинг, Янг, Рэшфорд, Матич, Феллаини (Погба, 60), Лингард (Марсьяль, 77), Санчес, Лукаку.Рико, Меркадо, Кьер, Лангле, Эскудеро, Сарабия, Н`Зонзи, Банега, Васкес (Писарро, 88), Корреа (Гайс, 89), Муриэль (Бен Йеддер, 72).Банега, 5. Бен Йеддер, 80. Корреа, 88. Сарабия, 90.Манчестер."Олд Траффорд". 22:45 мск.- Данни Маккели (Ниделанды).- 0:0.