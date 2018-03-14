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Реванш за 2011-й: "Рома" выбила "Шахтёр" из Лиги чемпионов

Реванш за 2011-й: "Рома" выбила "Шахтёр" из Лиги чемпионовДонецкий "Шахтёр" не сумел пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей "Роме". Всё решил гостевой гол римлян, который в этом противостоянии был эквивалентен двум. "Горняки" на "Олимпико" так и не вспомнили о том, как результативно играть в атаке. Rusfootball.info – о поражении "Шахтёра" в Риме.

На фоне супервывесок "Реал" – "ПСЖ" и "Челси" – "Барселона" несколько померкло противостояние "Ромы" и "Шахтёра". Впрочем, произошло это незаслуженно: итальянский и украинский клубы явно несправедливо обделили вниманием. "Рома" успешно выбила из турнира "Атлетико", не позволив мадридцам, которые при Диего Симеоне доходили до финала Лиги чемпионов, выйти в плэй-офф. А "Шахтёр" остановил "Наполи", который в начале сезона восторженно сравнивали с "Манчестер Сити".

Дежа-вю

"Шахтёр" и "Рома" уже встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне 2010/2011. Тогда победителем из двухматчевого противостояния вышел украинский клуб. В Риме "горняки" победили со счётом 3:2, а в домашнем матче и вовсе разгромили соперника - 3:0. Тот результат до сих пор остаётся лучшим в истории "Шахтёра" в Лиге чемпионов.

Перед ответным матчем в Риме журналисты не могли упустить возможность для проведения параллелей с теми играми. Повод этому дали и сами игроки "Шахтёра", которые остановились в том же отеле, как и в 2011 году. Правда, наставник "горняков" Паулу Фонсека заявил, что не был в курсе этого.

Вообще, Фонсека уже явно перерос украинский чемпионат. И португалец особо не скрывает, что мыслит более глобальными категориями. Он признался, что в случае победы над "Ромой" он как тренер будет котироваться выше, как и игроки "Шахтёра". Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.

Доказывает свою состоятельность в нынешнем сезоне и наставник "Ромы" Эусебио Ди Франческо. После успешной работы с "Сассуоло" он получил шанс в большом клубе. Работа в Риме сопровождается и большой ответственностью. Старт Ди Франческо в новом клубе уже можно назвать удачным. "Волчица" ведёт борьбу за финиш в лигочемпионской зоне и, по всей видимости, финиширует в четвёрке. Да и выход в плэй-офф Лиги чемпионов из одной из самых сложных групп также является успехом.

В первой встрече двухматчевого противостояния итальянцы создали неплохой задел перед игрой на "Олимпико". "Рома" вела по ходу игры, но потерпела поражение со счётом 2:1. В ответной встрече хозяев устраивала и победа с минимальным счётом. С громогласной поддержкой римского стадиона футболисты "Ромы" вполне могли рассчитывать на успех.

После первой встречи 1/8 финала обе команды провели по три матча. "Рома" уступила "Милану", но затем обыграла "Наполи" и "Торино", забив в двух матчах 7 мячей. "Шахтёр" и вовсе трижды громил соперников по чемпионату Украины с общим счётом 11:0. Акты устрашения перед одним из важнейших матчей сезона итальянцам и украинцам удались.

Без огня

Первый тайм получился слишком прагматичным в исполнении обеих команд. "Шахтёр" спокойно держал оборону, рассчитывая на скоростные забеги быстрых форвардов, а "Рома" отметилась лишь яркой десятиминуткой. В дебютном отрезке матча мог отличиться Джеко, но сперва он пробил слишком слабо по воротам, а затем ещё и забрался в офсайд. "Шахтёр" сумел ответить острой атакой, в ходе которой игроки "Ромы" едва не забили в свои ворота.

В дальнейшем команды обменялись потенциально голевыми атаками. Пятов снял мяч с ноги у Джеко, уже мысленно праздновавшего взятие ворот, а Феррейра не воспользовался ошибкой Фасио, который вывел бразильца на рандеву с Аллисоном.

В первом тайме Эусебио Ди Франческо то и дело выходил к бровке поля, выражая бурное недовольство действиями своих подопечных. "Шахтёр" вёл игру и минимизировал опасные моменты у своих ворот. Впрочем, на 90 минут концентрации "горнякам" не хватило. Уже в начале второго тайма гости не сумели организовать искусственный офсайд, а Джеко завершил начатое, пробросив мяч между ног Пятову.

Для того, чтобы сравнять счёт и выйти в следующий раунд у "Шахтёра" был почти целый тайм. Тем удивительнее, что украинский суперклуб так и не сумел толком побеспокоить Аллисона. "Рома" фактически повторила свой подвиг в игре с "Наполи", вновь запарковав "автобус", а "Шахтёр" за оставшиеся полчаса создал лишь один потенциально голевой момент. Более того, римляне были куда ближе ко второму голу. В концовке гости ещё и остались в меньшинстве после того, как Ордец сбил Джеко, убегавшего один на один.

"Шахтёр" мог перевернуть ход неудачно складывающегося матча уже в самой концовке, но Дентиньо не дотянулся до мяча после прострела Тайсона в компенсированное время. "Шахтёр" так и не сумел пробить Аллисона, да и вряд ли по второму матчу заслужил выход в следующий раунд. Повторения пути сезона 2010/2011 не получилось. Теперь "горнякам" придётся ещё как минимум на год отложить мечты о больших успехах в Европе.

Тем временем "Рома" взяла важный реванш за события семилетней давности. Эусебио Ди Франческо всего за две недели успел поставить большой знак вопроса рядом с амбициями "Наполи" на Скудетто и отправить лидера чемпионата Украины доигрывать сезон без еврокубкового продолжения. С такой "Ромой" совершенно точно придётся считаться в четвертьфинале.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД (Англия) - СЕВИЛЬЯ (Испания) – 1:2 (0:0)

Голы: Бен Йеддер, 74 (0:1). Бен Йеддер, 78 (0:2). Лукаку, 84 (1:2).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия (Мата, 77), Байи, Смоллинг, Янг, Рэшфорд, Матич, Феллаини (Погба, 60), Лингард (Марсьяль, 77), Санчес, Лукаку.

"Севилья": Рико, Меркадо, Кьер, Лангле, Эскудеро, Сарабия, Н`Зонзи, Банега, Васкес (Писарро, 88), Корреа (Гайс, 89), Муриэль (Бен Йеддер, 72).

Предупреждения: Банега, 5. Бен Йеддер, 80. Корреа, 88. Сарабия, 90.

13 марта. Манчестер.

Стадион "Олд Траффорд". 22:45 мск.

Судья - Данни Маккели (Ниделанды).

Результат первого матча - 0:0.

Антон Мозговой, Rusfootball.info
Теги: Рома Шахтер
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