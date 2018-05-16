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Киев передал стадион "Олимпийский" в управление УЕФА

"Олимпийский" стадион в Киеве передан в управление Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перед финальным матчем Лиги чемпионов между испанский "Реалом" и английский "Ливерпулем".

"В период с 15 мая по 5 июня НСК "Олимпийский" будет находиться в распоряжении УЕФА, поэтому отныне министерство молодежи и спорта не может влиять на данный объект", — заявил министр спорта Украины Жданов.

Свободный вход на стадион будет закрыт до 5 июня, что соответствует договору министерства с УЕФА.

"Это практика, которая распространяется на всех финалах Лиги чемпионов. 18 мая комиссия УЕФА будет проводить стресс-тестирование всех систем, которые вводятся в эксплуатацию. В конце этой недели мы получим свидетельство о введении в эксплуатацию, я думаю, что мы с честью проведем финал Лиги чемпионов", — подытожил чиновник .

"Газета.ру"
Вчера, 23:51
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