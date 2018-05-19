Зинедин Зидан: у меня на финал доступны 24 человека, и я з****лся

Zidane on his selection dilemma: "I have 24 players available and I'm f****d" pic.twitter.com/3CZhhU0dli — NRJ (@NJ_rma) May 18, 2018

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о сложностях с выбором состава."У меня доступны 24 человека, и я з***ся (устал). Простите, не могу найти более подходящее слово, потому что некоторые футболисты останутся дома на решающую игру. Это самое сложное для меня", - сказал Зидан.