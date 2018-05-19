Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104471
Ситуация на юго-востоке Украины 119236
КБ-Гостевая 26561
Политика и события в стране и мире 3960
Ростовские футбольные новости 547
Отдых в Крыму. 171
Баги сайта и форума 544
Курилка 1510

Новости партнеров

Зинедин Зидан: у меня на финал доступны 24 человека, и я з****лся

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о сложностях с выбором состава.

"У меня доступны 24 человека, и я з***ся (устал). Простите, не могу найти более подходящее слово, потому что некоторые футболисты останутся дома на решающую игру. Это самое сложное для меня", - сказал Зидан.

Теги: Зидан Реал
Сегодня, 00:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 03:18) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Зидан - то одно из немногого, за что можно уважать риал


--------------------
аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.