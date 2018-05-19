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Реклама "Газпрома" появилась в фан-зоне в Киеве перед финалом Лиги чемпионов

В центре Киева строится фан-зона к финалу Лиги чемпионов, в котором сыграют "Реал" и "Ливерпуль".

Рекламные билборды с логотипом "Газпрома" как спонсора УЕФА наряду с другими компаниями появились в фан-зоне на Крещатике.

УЕФА требует жесткого соблюдения своих контрактов, поэтому организация могла настоять на том, чтобы все спонсоры были представлены в принимающем финал Лиги чемпионов городе.

Ранее представитель Киевской администрации по вопросам подготовки к финалу Лиги чемпионов Андрей Мирошниченко сообщал, что рекламы российской компании не будет на улицах города и в фан-зоне.

Реклама "Газпрома" появилась в фан-зоне в Киеве перед финалом Лиги чемпионов

УНИАН
Сегодня, 02:06
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 03:35) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Украина это конечно особая правовая зона в подбрюшье Европы.
Для всех цивилизованных людей есть контракты, а для хохлов есть их собственные представления об мире.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 02:14) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
Ох и свободолюбивый народ ,ну вольные они,когда сытые но воля волей,а жрать охота хохлам ---а -- ежели Не будете рекламировать газпрём- явропа отрежет свет и яйца---так что хохлятя куды вы денетесь ...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
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