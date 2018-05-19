Реклама "Газпрома" появилась в фан-зоне в Киеве перед финалом Лиги чемпионов

В центре Киева строится фан-зона к финалу Лиги чемпионов, в котором сыграют "Реал" и "Ливерпуль".Рекламные билборды с логотипом "Газпрома" как спонсора УЕФА наряду с другими компаниями появились в фан-зоне на Крещатике.УЕФА требует жесткого соблюдения своих контрактов, поэтому организация могла настоять на том, чтобы все спонсоры были представлены в принимающем финал Лиги чемпионов городе.Ранее представитель Киевской администрации по вопросам подготовки к финалу Лиги чемпионов Андрей Мирошниченко сообщал, что рекламы российской компании не будет на улицах города и в фан-зоне.