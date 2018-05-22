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Новости партнеров

В Киеве снимают баннеры "Газпрома" перед финалом ЛЧ

Баннеры с логотипом "Газпрома", который является официальным спонсором Лиги чемпионов, демонтируют в Киеве.

Об этом сообщил во уполномоченный от Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам подготовки к финалу ЛЧ Андрей Мирошниченко

"Киевская горадминистрация договорилась с УЕФА о демонтаже рекламных материалов российской компании "Газпром" на финале Лиги чемпионов.

Массовые акции сопротивления, акты вандализма и граффити-шоу отменяются. УЕФА согласился с позицией КГГА о невозможности использования логотипов "Газпрома" даже в качестве информации о партнерах Лиги чемпионов. Все убрано", – написал Мирошниченко в Facebook.
Теги: Лига чемпионов
Сегодня, 13:19
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11
(1)
№11 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Так на Киев же штраф за это наложат и больше никогда такие финалы не дадут.
Ну дебилы же confused
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№10 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 14:54) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Маразм зашкаливает --- искусственное стадо никак не успокоится --УЕФА подкиньте им шин и солярки ,няхай успокоются ...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№9 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 14:42) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Стадо готовится... Скоро случится феерия... Иду за попкорном...


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№8 Написал: METRo Химки (Сегодня, 14:11) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Химки»
Матильда-2 .В Киеве хорошую рекламу сделали Газпрому!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№7 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:08) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Что за дебилы, деньги за транспортировку газа получать хотят, газ со скидкой хотят, логотип Газпрома не хотят.
А если что, то Петя пожалуется дяде Дональду.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 13:56) #
  • +3
  •  (5)

Хорошая такая неустойка от УЕФА придет Газпрому)
Упоротые поднасрать хотели, а на этом заработать помогли))
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:49) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
писдец Газпрому cry


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 13:47) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
феерические дауны


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№3 Написал: Клим Климов (Сегодня, 13:46) #
  • +1
  •  (3)

Газпром Украину не только баннерами покидает!! Це перемога!!
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:31) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
"Чем бы дитя не тешилось..."


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Ville СПб (Сегодня, 13:26) #
  • +4
  •  (8)

на стадионе увидите smile


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
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