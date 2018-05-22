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Криштиану Роналду: считаю, что "Реал" лучше "Ливерпуля"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду считает, что Королевский клуб сильнее "Ливерпуля", с которым ему предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов.

"Финалы всегда особенные, здесь неважно, с какой командой тебе придется сыграть. Не думаю, что это будет легко, ведь "Ливерпуль" заслужил право играть в финале. Считаю, "Реал" лучше, но нам нужно показать это в матче. Чтобы выиграть трофей придется победить лучших из лучших, а в Лиге чемпионов может случиться всякое. Ты должен быть всегда мотивирован и быть наготове, ты не можешь расслабиться, и в "Реале" к этому особое отношение со времен Хенто и Ди Стефано", - цитирует Роналду Marca.
Теги: Роналду Реал Ливерпуль
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