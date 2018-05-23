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В СБУ рассказали, кого из российских журналистов не пустят на финал ЛЧ в Киеве

Служба безопасности Украины (СБУ) рассказала о том, какие именно российские журналисты не будут допущены для работы на финальном матче Лиги чемпионов в Киеве.

"У нас существует запрет для тех журналистов, которые занимаются антиукраинской пропагандой. А все остальные, конечно, могут приехать. Существует перечень российских телеканалов, которые включены в санкционный список, опубликованный на сайте СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины).

Не будут допущены лица, которые незаконно пересекли Крым, нарушив тем самым территориальную целостность Украины. Также въезд запрещен лицам, которые утверждали, что Крым является территорией России", — заявила представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская в интервью Sport24.
Сегодня, 23:03
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 23:08) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Похоже любовь к санкциям укропам передается от пендосов половым путем.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 23:04) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
феерические дауны


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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