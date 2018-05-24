Выбраны стадионы для проведения финалов еврокубков сезона-2019/20

Сегодня в Киеве состоялось заседание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций, на котором были названы города, которые примут финалы европейских клубных турниров в сезоне-2019/20.Финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 состоится в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Кемаля Ататюрка. Решающий матч Лиги Европы пройдёт в Гданьске на арене, которая принимала встречи чемпионата Европы — 2012.Встреча за Суперкубок УЕФА в 2020 году будет проходить в Порту на стадионе «Драгау».