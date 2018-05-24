Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4054
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 53
Ситуация на юго-востоке Украины 119307
Зенит 104534
Юмор, анекдоты, байки 7711
КБ-Гостевая 26610
Зенит-Арена. Внесем ясность! 37
Отдых в Крыму. 174

Новости партнеров

Выбраны стадионы для проведения финалов еврокубков сезона-2019/20

Сегодня в Киеве состоялось заседание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций, на котором были названы города, которые примут финалы европейских клубных турниров в сезоне-2019/20.

Финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 состоится в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Кемаля Ататюрка. Решающий матч Лиги Европы пройдёт в Гданьске на арене, которая принимала встречи чемпионата Европы — 2012.

Встреча за Суперкубок УЕФА в 2020 году будет проходить в Порту на стадионе «Драгау».

Чемпионат
Теги: УЕФА
Сегодня, 16:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.