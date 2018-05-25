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МВД Украины - о нападении на фанатов "Ливерпуля" в Киеве: к сожалению, есть идиоты

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк прокомментировал нападение на английских болельщиков в Киеве в преддверии финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом".

Инцидент случился в четверг вечером в одном из ресторанов столицы Украины. По данным СМИ, группа из 20 фанатов киевского ЦСКА устроила драку с болельщиками "Ливерпуля", в результате чего англичане получили ранения шеи и головы.

"Давайте снизим обороты, потому что мне это напоминает нагнетание. Ничего страшного и ничего ультраординарного не произошло. К сожалению, есть идиоты. Иначе я назвать этих людей не могу, им, наверное, негде себя проявить, кроме таких позорных поступков, которые не украшают, учитывая эту ситуацию, Киев и Украину. Но это стандартная ситуация, которая время от времени происходит везде", - цитирует Шкиряка Sport.ua.
Сегодня, 17:47
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№8 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 19:23) #
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В 2013 году общественная организация «ЦСКА Украины» и коллектив любительской футбольной команды «Атлант» (Киев) учредили футбольный клуб ЦСКА (Киев)[3]. С 2013 года футбольная команда ЦСКА выступает в соревнованиях среди любительских команд в Высшей лиге чемпионата Христианской футбольной лиги Киева.

Что эти уроды англичане не знают христианских заповедей. Ударили по левой Щеке подставь правую.
Их по христиански встретили!!!

Так что Шкиряк не прав англичан обращали в христианскую веру, по европейским ценностям..

Браво Христианам из ЦСКА (Киев)
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№7 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 18:49) #
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  •  (1)

Шкиряк попал...)), Хлопци за ним придут.....( Чем им союзники помешали? Не удивлюсь, что это только разминка...
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№6 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:59) #
  • +2
  •  (6)

У вас страна Идиотия, идиоты правят большинством вроде бы нормальных людей..
Впрочем потихоньку и они "идиотизируются"


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:58) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
"Ничего страшного не произошло"..... это просто норма жизни современного Киева.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№4 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 17:58) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
К СОЖАЛЕНИЮ, ЕСТЬ ИДИОТЫ....
ДЛЯ КОТОРЫХ БАНДЕРА - ХЕРОЙ!
Регистрация: 21.08.2012 [жалоба]
№3 Написал: Ильюша золото Тушино (Сегодня, 17:57) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Это также мило, как когда абреки друг друга месят)


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Est. 2008
Регистрация: 29.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 17:54) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
шумерия с 2013 года-это страна майданутых идиотов...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 17:49) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Ничего страшного и ничего ультраординарного не произошло. К сожалению, есть идиоты. Иначе я назвать этих людей не могу, им, наверное, негде себя проявить, кроме таких позорных поступков, которые не украшают, учитывая эту ситуацию, Киев и Украину.

А уже разобрались, кто виноват, кто задирался, кто начал драку? Или тупо решили в очередной раз смачно лизнуть говенный британский анус, обосрав своих?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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