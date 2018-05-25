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МВД Украины - о нападении на фанатов "Ливерпуля" в Киеве: к сожалению, есть идиоты
Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк прокомментировал нападение на английских болельщиков в Киеве в преддверии финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом".
Инцидент случился в четверг вечером в одном из ресторанов столицы Украины. По данным СМИ, группа из 20 фанатов киевского ЦСКА устроила драку с болельщиками "Ливерпуля", в результате чего англичане получили ранения шеи и головы.
"Давайте снизим обороты, потому что мне это напоминает нагнетание. Ничего страшного и ничего ультраординарного не произошло. К сожалению, есть идиоты. Иначе я назвать этих людей не могу, им, наверное, негде себя проявить, кроме таких позорных поступков, которые не украшают, учитывая эту ситуацию, Киев и Украину. Но это стандартная ситуация, которая время от времени происходит везде", - цитирует Шкиряка Sport.ua.
Инцидент случился в четверг вечером в одном из ресторанов столицы Украины. По данным СМИ, группа из 20 фанатов киевского ЦСКА устроила драку с болельщиками "Ливерпуля", в результате чего англичане получили ранения шеи и головы.
"Давайте снизим обороты, потому что мне это напоминает нагнетание. Ничего страшного и ничего ультраординарного не произошло. К сожалению, есть идиоты. Иначе я назвать этих людей не могу, им, наверное, негде себя проявить, кроме таких позорных поступков, которые не украшают, учитывая эту ситуацию, Киев и Украину. Но это стандартная ситуация, которая время от времени происходит везде", - цитирует Шкиряка Sport.ua.
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