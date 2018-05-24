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Ультрас киевского ЦСКА – о нападении на англичан: праздник входит в активную фазу

Ультрас киевского ЦСКА прокомментировали нападение на болельщиков "Ливерпуля", которое состоялось вчера, 24 мая.

"Праздник большого футбола торжественно входит в активную фазу. Первые бритиши получают в районе "Олимпийского". Акция от Trouble Company (ЦСКА, Киев). К слову, залп кучи подручных предметов от гостей столицы, пара акционеров задержаны мусорами. За сегодня это первая информация такого рода", — говорится в сообщении ультрас.

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