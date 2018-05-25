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Виталий Кличко: нападение на болельщиков "Ливерпуля" в Киеве – это провокация

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал инцидент с нападением ультрас киевского ЦСКА на болельщиков "Ливерпуля".

"Люди были шокированы, так как украинская полиция арестовала только двух из нападающих. Этот инцидент вызывает опасения по поводу возможных дальнейших хулиганских атак, поскольку "Ливерпуль" готовится сыграть с "Реалом" в финале Лиги чемпионов в субботу.

Я уверен: вчерашняя потасовка — это провокация, и МВД, уверен, сделает соответствующие выводы. Я знаю, что зачинщики задержаны и однозначно понесут наказание", - цитирует Кличко "Вести".
Теги: Ливерпуль Реал
Сегодня, 20:28
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13
(1)
№13 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 21:45) #
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  •  (4)
Болеет за:
КАМАЗ
Ща скажут, что один из них - сепаратист из Донецка, а другой - руководитель диверсионной группы из Москвы.

И еще у них с собой "Бук" был. И в карманах - обломки малазийского самолета.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№12 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:42) #
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  •  (5)
online

Цитата: Nastroenie
В цивилизованных европейских странах прекрасно понимают, что это была провокация. И прекрасно понимают кто за этим стоит.

Вот же идиот то, прости Господи......

В цивилизованных странах абсолютно пoeбать на поведение папуасов в диких колониях. Да еще при таком дивном генерал-губернаторе - язык между зубами заплетается, воловий взгляд из-род нависших как лавина надбровных дуг, тяжелая квадратная челюсть, лоб в два пальца... - типичный питекантроп - кичливая, чванливая узколобая укропитекантропообразная мразь.

Даебихмать - неужто правда не понимаю как смешно и дико они выглядят, в припадках "эвропейскости" - как папуас. продевший доллар в нос и тем считающий что перешел на СКВ в расчетах.При той же грязной маленькой набедренной повязке и копье.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№11 Написал: Axreniks (Сегодня, 21:37) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Виталий Кличко
Люди были шокированы,так как украинская полиция арестовала только двух из нападающих

Да и этих двух отпустят позже. Полиции не нужны проблемы с нациками.
Регистрация: 24.05.2018 [жалоба]
№10 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 21:22) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
В цивилизованных европейских странах прекрасно понимают, что это была провокация. И прекрасно понимают кто за этим стоит.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
№9 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 21:22) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
хохлы по пьяни перепутали бриттов с москалями, те жрали сало, ну и обиделись, подрались маленько для забавы
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№8 Написал: SVN (Сегодня, 21:05) #
  • -2
  •  (4)
online

Ливерпуль ради футбола завтра должен выиграть Лигу Чемпионов!
Хватит уже Реалу выигрывать,Салах должен поднять кубок.Они играли весь сезон красиво и результативно.
Мой скромный прогноз Ливерпуль-Реал 6/2
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№7 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 21:03) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
рука Москвы


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
№6 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 20:59) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MAG554
кто бы сомневался. явно след Путина ))

неистово плюсую
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№5 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 20:53) #
  • +2
  •  (6)

кляти москали!
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 20:48) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Инцидент, провокация - слишком сложные слова для Кличко...


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Игра Зенита при Манчини - умная, тонкая, для настоящих ценителей
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
№3 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 20:44) #
  • +2
  •  (8)

Цитата: MAG554
кто бы сомневался. явно след Путина ))

Даже не след,а отпечаток ладони


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:33) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Конечно понесут, но могут не не донести, если бужут учасниками нац. движений.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 20:33) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
кто бы сомневался. явно след Путина ))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
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