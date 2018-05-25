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Виталий Кличко: нападение на болельщиков "Ливерпуля" в Киеве – это провокация
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал инцидент с нападением ультрас киевского ЦСКА на болельщиков "Ливерпуля".
"Люди были шокированы, так как украинская полиция арестовала только двух из нападающих. Этот инцидент вызывает опасения по поводу возможных дальнейших хулиганских атак, поскольку "Ливерпуль" готовится сыграть с "Реалом" в финале Лиги чемпионов в субботу.
Я уверен: вчерашняя потасовка — это провокация, и МВД, уверен, сделает соответствующие выводы. Я знаю, что зачинщики задержаны и однозначно понесут наказание", - цитирует Кличко "Вести".
"Люди были шокированы, так как украинская полиция арестовала только двух из нападающих. Этот инцидент вызывает опасения по поводу возможных дальнейших хулиганских атак, поскольку "Ливерпуль" готовится сыграть с "Реалом" в финале Лиги чемпионов в субботу.
Я уверен: вчерашняя потасовка — это провокация, и МВД, уверен, сделает соответствующие выводы. Я знаю, что зачинщики задержаны и однозначно понесут наказание", - цитирует Кличко "Вести".
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