Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104562
Ситуация на юго-востоке Украины 119330
Политика и события в стране и мире 4077
КБ-Гостевая 26622
Курилка 1519
Отдых в Крыму. 176
Товарищеские матчи сборной России 8
FIFA 12 212

Новости партнеров

Зинедин Зидан: наши шансы с "Ливерпулем" - 50 на 50

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем", который пройдёт завтра, 26 мая, в Киеве

"Что общего и различного у меня с Клоппом? Ну, как игрок я был немного лучше, чем он. А если серьёзно, то я очень уважаю Клоппа, это очень опытный специалист. Он проделал феноменальную работу. Я не могу сказать, что у нас общего, потому что мы сильно отличаемся. Но я его очень уважаю.

Что касается того, в чём секрет "Реала", в третий раз подряд дошедшего до финала ЛЧ, то это работа и талант. Дойти до финала – непростая задача.

Мы не ощущаем себя фаворитами предстоящего матча. Фаворита в этой встрече, на самом деле, нет. Наши шансы – 50 на 50. В раздевалке об этом мыслей нет.

Чем больше психологического давления, тем лучше для нас. Нам приятно находиться в этой ситуации, в очередной раз стать финалистами Лиги чемпионов. Этот день уникален, мы больше никогда не проживём снова этот финал. Нужно схватиться за этот момент", - цитирует Зидана "Чемпионат.сом".
Теги: Зидан Клопп Реал Ливерпуль
Сегодня, 21:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:58) #
  • 0
  •  (0)
online

Да лаааааадно...... 80 на 20, где то так.

Ливер хорош, но шансов нет, практически. Все за Реал. Хоть обожаю Ливерпуль.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.