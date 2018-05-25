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Зинедин Зидан: наши шансы с "Ливерпулем" - 50 на 50
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем", который пройдёт завтра, 26 мая, в Киеве
"Что общего и различного у меня с Клоппом? Ну, как игрок я был немного лучше, чем он. А если серьёзно, то я очень уважаю Клоппа, это очень опытный специалист. Он проделал феноменальную работу. Я не могу сказать, что у нас общего, потому что мы сильно отличаемся. Но я его очень уважаю.
Что касается того, в чём секрет "Реала", в третий раз подряд дошедшего до финала ЛЧ, то это работа и талант. Дойти до финала – непростая задача.
Мы не ощущаем себя фаворитами предстоящего матча. Фаворита в этой встрече, на самом деле, нет. Наши шансы – 50 на 50. В раздевалке об этом мыслей нет.
Чем больше психологического давления, тем лучше для нас. Нам приятно находиться в этой ситуации, в очередной раз стать финалистами Лиги чемпионов. Этот день уникален, мы больше никогда не проживём снова этот финал. Нужно схватиться за этот момент", - цитирует Зидана "Чемпионат.сом".
"Что общего и различного у меня с Клоппом? Ну, как игрок я был немного лучше, чем он. А если серьёзно, то я очень уважаю Клоппа, это очень опытный специалист. Он проделал феноменальную работу. Я не могу сказать, что у нас общего, потому что мы сильно отличаемся. Но я его очень уважаю.
Что касается того, в чём секрет "Реала", в третий раз подряд дошедшего до финала ЛЧ, то это работа и талант. Дойти до финала – непростая задача.
Мы не ощущаем себя фаворитами предстоящего матча. Фаворита в этой встрече, на самом деле, нет. Наши шансы – 50 на 50. В раздевалке об этом мыслей нет.
Чем больше психологического давления, тем лучше для нас. Нам приятно находиться в этой ситуации, в очередной раз стать финалистами Лиги чемпионов. Этот день уникален, мы больше никогда не проживём снова этот финал. Нужно схватиться за этот момент", - цитирует Зидана "Чемпионат.сом".
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