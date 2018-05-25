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Виталий Кличко: если у фанатов нет ночлега, мои апартаменты открыты

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, что готов приютить всех фанатов, у которых возникнут проблемы с ночлегом во время проведения финала Лиги чемпионов.

"Наш город красивый и гостеприимный. Если у кого-то нет ночлега — пожалуйста, мои апартаменты отрыты, мой дом открыт", - цитирует Кличко Sport24.
Теги: Реал Ливерпуль
Вчера, 22:11
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4
(1)
№4 Написал: acetophenon Пискарёвка (Вчера, 22:59) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Молодец Виталя, что сказать... Потолкался среди политиканов, кое-чему научился.
До Мутко далеко, конечно, но ведь он и годами помладше.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Вчера, 22:25) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
мои апартаменты открыты

Надо полагать, вплоть до штанофф, если речь заходит об англах.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 22:22) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Приходите в мой дом, мои аппартаменты открыты для вас.
ЗЫ: вот же с*ка политическая, ты бомжей киевских себе домой пригласи, хоть запах части города понюхаешь.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Савелий Россия (Вчера, 22:20) #
  • +2
  •  (4)

"Апартаменты"...- скромнее надо быть в стране, где люди через день шины у Майдана заготавливают... Да и вообще , что-то очень много "бокса" сегодня в ленте...)
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
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