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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Дмитрий Сенников: финал Лиги чемпионов должен стать во многом ключевым в определении обладателя "Золотого мяча"
Бывший защитник сборной России и «Локомотива» Дмитрий Сенников в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и английским «Ливерпулем», отметив, что опытные защитники мадридцев способны сдержать лидера соперников — Мохаммеда Салаха.
- Фаворитом матча считаю «Реал». Потому что он и по составу, по опыту он превосходит своего соперника. Опыт участия в финальных матчах Лиги чемпионов у мадридцев больше - отметил Сенников.
- Наверное, будет интересным противостояние лидеров обеих команд — Криштиану Роналду и Мохаммеда Салаха?
- Ну, их личного противостояния не будет. Они все-таки на разных участках поля играют. Но их противостояние как классных футболистов действительно — одна из интриг матча. Салах в этом сезоне показывает отличный футбол: много забивает, очень яркий футболист. Конечно, предстоящий матч во многом ключевой в плане определения обладателя «Золотого мяча». Главные претенденты - Роналду, Салах и Месси. Конечно, в этом отношении сыграет большую роль и чемпионат мира, многое зависит от того, какая сборная победит на турнире.
- Может ли предстоящий матч стать наглядным пособием для нашей сборной в плане того, как сдержать Салаха на чемпионате мира, когда он выйдет на поле в составе сборной Египта?
- Думаю, все будут смотреть финал Лиги чемпионов и пристально наблюдать за Салахом. Но мы уже видели немало матчей с участием этого футболиста. Естественно, все знают, какой он быстрый и забивной игрок. Ничего нового в предстоящем матче не будет, единственное — опытным защитникам «Реала», возможно, удастся его закрыть - будет чему поучиться.
- Дойдет ли дело до дополнительного времени?
- Все может быть. Команды яркие , много забивают, играют в бескомпромиссный футбол. Так что исключать того, что будет дополнительное время или даже серия пенальти, никак нельзя. «Ливерпуль» - сильная команда, ей есть что противопоставить звездам «Реала». Вообще же думаю, что крупный счет будет. Допустим, 3:2 — победа «Реала». Ну, по крайней мере, уверен, забить должны обе команды.
- Фаворитом матча считаю «Реал». Потому что он и по составу, по опыту он превосходит своего соперника. Опыт участия в финальных матчах Лиги чемпионов у мадридцев больше - отметил Сенников.
- Наверное, будет интересным противостояние лидеров обеих команд — Криштиану Роналду и Мохаммеда Салаха?
- Ну, их личного противостояния не будет. Они все-таки на разных участках поля играют. Но их противостояние как классных футболистов действительно — одна из интриг матча. Салах в этом сезоне показывает отличный футбол: много забивает, очень яркий футболист. Конечно, предстоящий матч во многом ключевой в плане определения обладателя «Золотого мяча». Главные претенденты - Роналду, Салах и Месси. Конечно, в этом отношении сыграет большую роль и чемпионат мира, многое зависит от того, какая сборная победит на турнире.
- Может ли предстоящий матч стать наглядным пособием для нашей сборной в плане того, как сдержать Салаха на чемпионате мира, когда он выйдет на поле в составе сборной Египта?
- Думаю, все будут смотреть финал Лиги чемпионов и пристально наблюдать за Салахом. Но мы уже видели немало матчей с участием этого футболиста. Естественно, все знают, какой он быстрый и забивной игрок. Ничего нового в предстоящем матче не будет, единственное — опытным защитникам «Реала», возможно, удастся его закрыть - будет чему поучиться.
- Дойдет ли дело до дополнительного времени?
- Все может быть. Команды яркие , много забивают, играют в бескомпромиссный футбол. Так что исключать того, что будет дополнительное время или даже серия пенальти, никак нельзя. «Ливерпуль» - сильная команда, ей есть что противопоставить звездам «Реала». Вообще же думаю, что крупный счет будет. Допустим, 3:2 — победа «Реала». Ну, по крайней мере, уверен, забить должны обе команды.
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