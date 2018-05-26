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Роман Павлюченко: думаю, "Реал" победит "Ливерпуль" с разницей в два мяча

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем".

"Будет ли "Реал" играть первым номером против Клоппа? Конечно, я уверен на 100%. Мой прогноз? Я думаю, мадридский "Реал" одержит победу с разницей в два мяча, мой счет 4:2", - цитирует Павлюченко Sport24.ru.
Теги: Павлюченко Реал Ливерпуль
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