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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Роман Павлюченко: думаю, "Реал" победит "Ливерпуль" с разницей в два мяча
Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем".
"Будет ли "Реал" играть первым номером против Клоппа? Конечно, я уверен на 100%. Мой прогноз? Я думаю, мадридский "Реал" одержит победу с разницей в два мяча, мой счет 4:2", - цитирует Павлюченко Sport24.ru.
"Будет ли "Реал" играть первым номером против Клоппа? Конечно, я уверен на 100%. Мой прогноз? Я думаю, мадридский "Реал" одержит победу с разницей в два мяча, мой счет 4:2", - цитирует Павлюченко Sport24.ru.
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