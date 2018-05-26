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СМИ: Федерация футбола Украины продает через спекулянтов билеты на финал Лиги чемпионов

Федерация футбола Украины реализует свою квоту билетов на финал Лиги чемпионов с помощью спекулянтов, которые в несколько раз завышают цены.

На этих билетах стоит метка FFU, тогда как на билетах, которые реализовывала УЕФА в свободный доступ — General Public. Билеты по квоте "Реала" и "Ливерпуля" обозначаются названиями клубов, соответственно. Продавать билеты таким образом — это инициатива некоторых чиновников федерации, передает Sportarena.

Напомним, встреча между "Реалом" и "Ливерпулем" состоится сегодня в Киеве на стадионе "Олимпийский".
Теги: Реал Ливерпуль
Сегодня, 17:31
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(3)
№13 Написал: Белогорье Нижнеангарск-Белгород (Сегодня, 19:43) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
в Хохлобандустане всё отвратительно и грязно,у нас всё "чисто и прозрачно" -молчок.О!:)
Регистрация: 9.01.2018 [жалоба]
№12 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 19:06) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: ММВ
Цитата: СуперШтангист
Спортарена.ком не является украинским ресурсом ( для примера: чемпионат. ком = украинский ресурс?)

Ну по факту в контактах указан Киев:
ТОВ «СПОРТ АРЕНА»
ЄДРПОУ 39987258
04205, г.Киев, ул. Тимошенко, д. 21, корпус 3
тел. +38 044 451-47-50
Ну а так, конечно ты прав. И там и у нас ересь несусветную сми несут


Ну, в таком случае...если украинский ресурс цитирует информацию подобного рода ( о борьбе со спекулянтами в Украине)... Ну, Вы понимаете, о чём я))

Цитата: Черный Лис
Цитата: СуперШтангист
Ты Фурсенку в прошлом году туфли чистил языком (не поленюсь и найду комментарии в логе),

вперед, ищи

Да, ты уже почистил, там главное месяц помнить, если бы комментарии, спустя сутки "цементировались" бы , то нашёл.
Суть в том, что источник на КИРИЛЛИЦЕ. (так устроит?)
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№11 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 19:01) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
удивляют некоторые местные комментаторы,которые на любой критический комментарий в сторону шумерии,тут же начинают визжать,мол у нас не лучше...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№10 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:34) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
Ты Фурсенку в прошлом году туфли чистил языком (не поленюсь и найду комментарии в логе),

вперед, ищи
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:33) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
Спортарена.ком не является украинским ресурсом ( для примера: чемпионат. ком = украинский ресурс?)

Ну по факту в контактах указан Киев:
ТОВ «СПОРТ АРЕНА»
ЄДРПОУ 39987258
04205, г.Киев, ул. Тимошенко, д. 21, корпус 3
тел. +38 044 451-47-50
Ну а так, конечно ты прав. И там и у нас ересь несусветную сми несут


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№8 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:29) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Черный Лис
Цитата: СуперШтангист
Источник на русском (а если ты даже не мог зайти туда из-за лени это всё о тебе говорит).

баран, большая часть украинских ресурсов либо на русском, либо двуязычная

Спортарена.ком не является украинским ресурсом ( для примера: чемпионат. ком = украинский ресурс?)
Ты Фурсенку в прошлом году туфли чистил языком (не поленюсь и найду комментарии в логе), покуда не удалишь, (итог всем известен) с тобой дискутировать, лишь деградировать.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№7 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 18:24) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Да... Везде одно и тоже...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№6 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 18:23) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: verhdon27
Там вся страна погрязла в спекуляции и коррупции

прям как наша


--------------------
Игра Зенита при Манчини - умная, тонкая, для настоящих ценителей
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
№5 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 18:14) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Там вся страна погрязла в спекуляции и коррупции
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:10) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
Источник на русском (а если ты даже не мог зайти туда из-за лени это всё о тебе говорит).

баран, большая часть украинских ресурсов либо на русском, либо двуязычная
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 18:04) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цэ перемога или зрада?


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 17:44) #
  • -8
  •  (16)
online
Болеет за:
«Терек»
Skyline,
Это ты - валенок, верящий Фурсенко.
Источник на русском (а если ты даже не мог зайти туда из-за лени это всё о тебе говорит).
В сказки RT веришь, видимо))
Был бы источник на англ/нем/исп/франц. (им на Украину наплевать), я бы засомневался))
Не волнуйся, Зенит чемпионить будет в будущем сезоне, опять вне ЛЧ, но это неважно joy joy
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:35) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
типичный хохлостан


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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