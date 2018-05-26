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Петр Порошенко: следующая цель Украины - проведение Суперкубка УЕФА или финала ЛЕ

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что страна планирует провести ещё один еврокубковый матч.

"Я был рад в преддверии матча услышать положительные отзывы от президента УЕФА Александера Чеферина о высоком уровне организации финала Лиги чемпионов в украинской столице. Следующей целью Украины станет проведение матча Суперкубка УЕФА или финала Лиги Европы", — написал Порошенко в твиттере.

Напомним, встреча между "Реалом" и "Ливерпулем" состоится сегодня в Киеве на стадионе "Олимпийский".

Сегодня, 17:42
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№16 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 18:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
и это в стране,в которой идёт гражданская война...тогда уж клубный чемпионат мира надо провести в Сирии,чем они хуже шумерских идиотов...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№15 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:48) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Главхохола хлебом не корми, дай помечтать, прям как наши поросята.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№14 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:42) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Юлий Цезарь
Цитата: ММВ
Цитата: Черный Лис
Цитата: ММВ
А воров-чиновников наградим?)

а конкретнее можно?

Сердюков! Это так, для начала.

рядом с белоленточными червями. Дело в том, что неприязнь к Путину и его режиму вовсе не означает симпатии к русофобской срани, называющей себя "либералами" smirk

Привет! Именно. Жаль у нас многие воспринимают только крайности

Цитата: Черный Лис
Цитата: ММВ
Сердюков!

и что он украл?

ты,я надеюсь, прикалываешься? Если да, то я посмеялся,честно))) Если ты и правда спрашиваешь, то я уверен нам не стоит продолжать диалог. Могу лишь посоветовать воспользоваться гуглом и освежить ту ситуацию с сердюковым и его любовницей


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№13 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:37) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ММВ
Сердюков!

и что он украл?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№12 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 18:36) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: ММВ
Цитата: Черный Лис
Цитата: ММВ
А воров-чиновников наградим?)

а конкретнее можно?

Сердюков! Это так, для начала.

рядом с белоленточными червями. Дело в том, что неприязнь к Путину и его режиму вовсе не означает симпатии к русофобской срани, называющей себя "либералами" smirk
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№11 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:31) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: ММВ
А воров-чиновников наградим?)

а конкретнее можно?

Сердюков! Это так, для начала.


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№10 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 18:31) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Нет! Теперь все финалы будут проводиться по очереди на вновь построенных стадионах в России!!!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№9 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:29) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ММВ
А воров-чиновников наградим?)

а конкретнее можно?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№8 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:28) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: ММВ

Кого в Москве будем вешать?))))))

белоленточных червей

А воров-чиновников наградим?)


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№7 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:24) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ММВ

Кого в Москве будем вешать?))))))

белоленточных червей
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:13) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Следующей целью Украины станет проведение матча Суперкубка УЕФА или финала Лиги Европы", — написал Порошенко в твиттере.

кто ж спорит, это куда проще, чем подымать уровень жизни украинцев

у нас с украинцами одна беда-управленцы.
Цитата: Юлий Цезарь
Цитата: SVN
К нюрберскому трибуналу готовься.

зачем тащить эту свинью в нюрнберг, если можно повесить прямо в киеве на фонарном столбе? smirk

Кого в Москве будем вешать?))))))


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№5 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 18:07) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: SVN
К нюрберскому трибуналу готовься.

зачем тащить эту свинью в нюрнберг, если можно повесить прямо в киеве на фонарном столбе? smirk
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:07) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Следующей целью Украины станет проведение матча Суперкубка УЕФА или финала Лиги Европы", — написал Порошенко в твиттере.

кто ж спорит, это куда проще, чем подымать уровень жизни украинцев
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 17:51) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Хоть бы поблагодарил Януковича за построенные стадионы, аэропорты и гостиницы. Без всего этого не видать бы Украине финалов
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 17:49) #
  • +3
  •  (7)
online

К нюрберскому трибуналу готовься.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 17:43) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Сказочный долба...б
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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