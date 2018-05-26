Петр Порошенко: следующая цель Украины - проведение Суперкубка УЕФА или финала ЛЕ

Був радий напередодні матчу почути схвальні відгуки Президента УЄФА Александра Чеферіна про високий рівень організації фіналу Ліги Чемпіонів в українській столиці. А наступною ціллю для України буде проведення матчу Суперкубку УЄФА або фіналу Ліги Європи. pic.twitter.com/qamqY2t1X6 — Петро Порошенко (@poroshenko) May 26, 2018

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что страна планирует провести ещё один еврокубковый матч."Я был рад в преддверии матча услышать положительные отзывы от президента УЕФА Александера Чеферина о высоком уровне организации финала Лиги чемпионов в украинской столице. Следующей целью Украины станет проведение матча Суперкубка УЕФА или финала Лиги Европы", — написал Порошенко в твиттере.Напомним, встреча между "Реалом" и "Ливерпулем" состоится сегодня в Киеве на стадионе "Олимпийский".