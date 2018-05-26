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Юрген Клопп: я верю в победу "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с "Реалом", а также мнением о наставнике команды соперника Зинедине Зидане.

"Волновался ли я больше перед финалом ЛЧ с дортмундской "Боруссией" пять лет назад? Тогда я был более взволнован, чем нужно. Непросто сохранить спокойствие, когда тебе выпадает такой шанс. Как сейчас помню, эмоции были фантастические. Я ещё подумал после матча: "Вот бы пережить их ещё раз". И вот я тут – мои парни дали мне такую возможность. Ребята фантастически работали ради этого и заслуживают быть здесь. Я неимоверно горжусь ими.

Что касается разговоров о том, что Зидан недостаточно опытен, то же самое можно сказать про меня. Да, я дольше работаю в "Ливерпуле", чем он в "Реале", но за спиной у Зинедина восхитительное игровое прошлое. Я не раз говорил, что Зидан – лучший футболист своего времени. И он столько раз выигрывал Лигу чемпионов – это просто фантастика. Его команда работает как швейцарские часы.

«Ливерпуль» постепенно переходит с уровня на уровень и постарается показать в субботу свои козыри. Но и сильные стороны соперника не хотим и не будем игнорировать. Всё это мы тщательно проанализировали, а результат этой работы увидим завтра. Я верю, что мы способны победить. Шансы – всегда 50 на 50.

Самая сильная сторона этого "Ливерпуля" — дух. Это 100%. Девять месяцев назад мы уже были хорошей командой, и за это время ребята созрели для больших подвигов. Мы мечтали о финале и заслужили его своей работой", - цитирует Клоппа "Чемпионат.сом".
Теги: Клопп Ливерпуль Реал
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