Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Зенит
|104568
|Политика и события в стране и мире
|4093
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119340
|FIFA 12
|213
|Отдых в Крыму.
|177
|КБ-Гостевая
|26624
|Mузыка
|5710
|Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля...
|61
Новости партнеров
Лента новостей:
19:32
Александер Чеферин: финал ЛЧ не должны принимать города, где фанаты вынуждены ночевать в гаражах
Александер Чеферин: финал ЛЧ не должны принимать города, где фанаты вынуждены ночевать в гаражах
16:37
Вячеслав Матюшенко: скорее всего, если "Тосно" не получит лицензию, в Суперкубке сыграет ЦСКА (2)
Вячеслав Матюшенко: скорее всего, если "Тосно" не получит лицензию, в Суперкубке сыграет ЦСКА (2)
16:05
Дмитрий Сенников: финал Лиги чемпионов должен стать во многом ключевым в определении обладателя "Золотого мяча"
Дмитрий Сенников: финал Лиги чемпионов должен стать во многом ключевым в определении обладателя "Золотого мяча"
12:30
Клопп: забавно, что в финал Лиги чемпионов вышли два тренера, понятия не имеющие, что такое тактика
Клопп: забавно, что в финал Лиги чемпионов вышли два тренера, понятия не имеющие, что такое тактика
11:58
Виталий Мутко: зачем строили манежи, если на них отказываются играть? Нужно снять все ограничения (13)
Виталий Мутко: зачем строили манежи, если на них отказываются играть? Нужно снять все ограничения (13)
Юрген Клопп: я верю в победу "Ливерпуля"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с "Реалом", а также мнением о наставнике команды соперника Зинедине Зидане.
"Волновался ли я больше перед финалом ЛЧ с дортмундской "Боруссией" пять лет назад? Тогда я был более взволнован, чем нужно. Непросто сохранить спокойствие, когда тебе выпадает такой шанс. Как сейчас помню, эмоции были фантастические. Я ещё подумал после матча: "Вот бы пережить их ещё раз". И вот я тут – мои парни дали мне такую возможность. Ребята фантастически работали ради этого и заслуживают быть здесь. Я неимоверно горжусь ими.
Что касается разговоров о том, что Зидан недостаточно опытен, то же самое можно сказать про меня. Да, я дольше работаю в "Ливерпуле", чем он в "Реале", но за спиной у Зинедина восхитительное игровое прошлое. Я не раз говорил, что Зидан – лучший футболист своего времени. И он столько раз выигрывал Лигу чемпионов – это просто фантастика. Его команда работает как швейцарские часы.
«Ливерпуль» постепенно переходит с уровня на уровень и постарается показать в субботу свои козыри. Но и сильные стороны соперника не хотим и не будем игнорировать. Всё это мы тщательно проанализировали, а результат этой работы увидим завтра. Я верю, что мы способны победить. Шансы – всегда 50 на 50.
Самая сильная сторона этого "Ливерпуля" — дух. Это 100%. Девять месяцев назад мы уже были хорошей командой, и за это время ребята созрели для больших подвигов. Мы мечтали о финале и заслужили его своей работой", - цитирует Клоппа "Чемпионат.сом".
"Волновался ли я больше перед финалом ЛЧ с дортмундской "Боруссией" пять лет назад? Тогда я был более взволнован, чем нужно. Непросто сохранить спокойствие, когда тебе выпадает такой шанс. Как сейчас помню, эмоции были фантастические. Я ещё подумал после матча: "Вот бы пережить их ещё раз". И вот я тут – мои парни дали мне такую возможность. Ребята фантастически работали ради этого и заслуживают быть здесь. Я неимоверно горжусь ими.
Что касается разговоров о том, что Зидан недостаточно опытен, то же самое можно сказать про меня. Да, я дольше работаю в "Ливерпуле", чем он в "Реале", но за спиной у Зинедина восхитительное игровое прошлое. Я не раз говорил, что Зидан – лучший футболист своего времени. И он столько раз выигрывал Лигу чемпионов – это просто фантастика. Его команда работает как швейцарские часы.
«Ливерпуль» постепенно переходит с уровня на уровень и постарается показать в субботу свои козыри. Но и сильные стороны соперника не хотим и не будем игнорировать. Всё это мы тщательно проанализировали, а результат этой работы увидим завтра. Я верю, что мы способны победить. Шансы – всегда 50 на 50.
Самая сильная сторона этого "Ливерпуля" — дух. Это 100%. Девять месяцев назад мы уже были хорошей командой, и за это время ребята созрели для больших подвигов. Мы мечтали о финале и заслужили его своей работой", - цитирует Клоппа "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.