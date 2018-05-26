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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Джордан Хендерсон: "Ливерпуль" постарается доставить удовольствие всему Киеву
Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов.
"Мы немного разочарованы тем, что не все желающие смогли добраться до Киева: кто-то не нашёл средств на поездку, кто-то – альтернативные маршруты. Но я уверен, те, кто всё-таки приехал, отлично нас поддержат в субботу.
Меня называют наследником Стивена Джеррарда? Я достаточно хорошо себя чувствую. И вообще, речь не обо мне сейчас – о команде, о всех нас, о том, как мы будем творить историю. Мы отлично играли до сих пор, но хотим сделать ещё один, решающий шаг – и выиграть Лигу чемпионов.
В финале Лиги чемпионов может случиться всё что угодно. Мы ко всему готовы. Знаем, что "Реал" – фантастическая команда, в которой собраны фантастические игроки. Но и у нас, между прочим, отличная команда. И мы постараемся сыграть так, чтобы доставить удовольствие всему Киеву и, разумеется, нашим болельщикам", - цитирует Хендерсона "Чемпионат.сом".
"Мы немного разочарованы тем, что не все желающие смогли добраться до Киева: кто-то не нашёл средств на поездку, кто-то – альтернативные маршруты. Но я уверен, те, кто всё-таки приехал, отлично нас поддержат в субботу.
Меня называют наследником Стивена Джеррарда? Я достаточно хорошо себя чувствую. И вообще, речь не обо мне сейчас – о команде, о всех нас, о том, как мы будем творить историю. Мы отлично играли до сих пор, но хотим сделать ещё один, решающий шаг – и выиграть Лигу чемпионов.
В финале Лиги чемпионов может случиться всё что угодно. Мы ко всему готовы. Знаем, что "Реал" – фантастическая команда, в которой собраны фантастические игроки. Но и у нас, между прочим, отличная команда. И мы постараемся сыграть так, чтобы доставить удовольствие всему Киеву и, разумеется, нашим болельщикам", - цитирует Хендерсона "Чемпионат.сом".
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