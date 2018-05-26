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Джордан Хендерсон: "Ливерпуль" постарается доставить удовольствие всему Киеву

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов.

"Мы немного разочарованы тем, что не все желающие смогли добраться до Киева: кто-то не нашёл средств на поездку, кто-то – альтернативные маршруты. Но я уверен, те, кто всё-таки приехал, отлично нас поддержат в субботу.

Меня называют наследником Стивена Джеррарда? Я достаточно хорошо себя чувствую. И вообще, речь не обо мне сейчас – о команде, о всех нас, о том, как мы будем творить историю. Мы отлично играли до сих пор, но хотим сделать ещё один, решающий шаг – и выиграть Лигу чемпионов.

В финале Лиги чемпионов может случиться всё что угодно. Мы ко всему готовы. Знаем, что "Реал" – фантастическая команда, в которой собраны фантастические игроки. Но и у нас, между прочим, отличная команда. И мы постараемся сыграть так, чтобы доставить удовольствие всему Киеву и, разумеется, нашим болельщикам", - цитирует Хендерсона "Чемпионат.сом".
Теги: Ливерпуль Реал
Сегодня, 18:25
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№1 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 18:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
для этого не обязательно играть в финале ЛЧ,достаточно просто скакать на майдане,у местных дебилов это любимое занятие...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
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