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Александер Чеферин: финал ЛЧ не должны принимать города, где фанаты вынуждены ночевать в гаражах

Президент УЕФА Александер Чеферин подверг критике жителей Киева за то, что те не смогли обеспечить болельщикам на финале Лиги чемпионов.

"Киев прекрасен, но болельщики не могут даже снять комнату под лестничным пролетом за сотни евро. Я буду предлагать, чтобы наличие гостиничной инфраструктуры было определяющим при выборе города, принимающего финал.

Право на проведение финала не должны выигрывать города, в которых фанаты вынуждены ночевать в гаражах", - цитирует Чеферина The New York Times.
Теги: Чеферин
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