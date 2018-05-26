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Виктор Гончаренко: в финале Лиги чемпионов буду болеть за "Ливерпуль"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, кого будет поддерживать в грядущем финале Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем".

"Буду болеть за "Ливерпуль" — из-за Клоппа. Это один из моих любимых тренеров, который знает, как себя вести. Во время работы в "Кубани" мы инкогнито съездили в Испанию на сбор дортмундской "Боруссии". Со мной тогда находился отправленный на тот момент в отставку Клаудио Раньери, перед приёмом в "Лестер". Мы тогда с ним хорошо пообщались.

В общем, ведение тренировочного процесса Клоппа не может не вызывать уважения. Это просто супер: такие скорости на тренировке, и при этом команда не устаёт от того, что предлагает тренер", — цитирует Гончаренко "Чемпионат.сом".
Теги: Гончаренко Ливерпуль Реал
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